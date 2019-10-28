В Пермском крае жители восьми муниципалитетов выбрали депутатов местных дум

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Жители семи муниципальных округов, а также избирательного округа №3 города Гремячинск Пермского края выбрали депутатов местных дум, 70% мандатов получили кандидаты от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

В воскресенье на восьми территориях Пермского края прошли выборы депутатов местных дум, созданных после объединения районов и районных центров в единые муниципальные округа. По данным краевого избиркома, парламенты были сформированы в Уинском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах. Кроме того, избиратели выбрали депутата Гремячинской городской думы по одномандатному избирательному округу № 3.

По оценке председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, состоявшиеся выборы стали одними из "самых чистых" региональных голосований в текущем году. Как отмечают в крайизбиркоме, в течение всего дня ни в избирательную комиссию, ни в ТИКи жалоб не поступало, при этом ни одно из сообщений, поступивших в правоохранительные органы, не подтвердилось.

"По итогам кампаний почти 70% мандатов получили кандидаты от партии "Единая Россия" – 73. У ЛДПР 8 мест, представители КПРФ взяли 7 мандатов, а "Справедливая Россия" – 4. Самовыдвиженцам достались 14 мест в представительных органах местного самоуправления", - рассказали в крайизбиркоме.

В избирательной комиссии обратили внимание, что на протяжении всего дня избиратели голосовали активнее, чем на муниципальных выборах в Пермском крае 8 и 29 сентября. "Средняя явка избирателей на прошедших выборах превысила 36,3%, а по муниципалитетам Коми-Пермяцкого округа – 37%, что является рекордным показателем муниципальных выборов для данных территорий. Этот показатель более чем на 8% превышает итоговые данные явки в единый день голосования", - пояснили в избиркоме.

В комиссии добавили, что самая высокая явка по краю зафиксирована на выборах думы Кочевского муниципального округа - 48,23% избирателей, также высокая явка была на выборах депутатов дум Юсьвинского (38,84%) и Юрлинского (36,64%) муниципальных округов.