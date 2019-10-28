Ущерб от тайфунов в Японии достиг 1,5 миллиарда долларов

ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Ущерб от тайфунов, обрушившихся на Японию этой осенью, достиг 170 миллиардов иен, или более 1,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных в понедельник данных японского правительства на 27 октября.
По подсчетам министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, в сентябре после тайфуна "Факсай" ущерб составил 50,9 миллиарда иен (468,2 миллиона долларов), а октябрьский тайфун "Хагибис" привел к возникновению чрезвычайной ситуации, и ущерб от него оценивается в 122,17 миллиарда иен (свыше 1,1 миллиарда долларов).
В частности, около 33 тысячи гектаров сельхозугодий было повреждено и затоплено наводнениями.
Жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, стали 88 человек, еще 7 человек остаются пропавшими без вести, число пострадавших превысило четыре сотни.
Как объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, во вторник кабинет министров примет решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий сильнейшего за последние несколько десятилетий тайфуна "Хагибис".
По словам премьера, местные власти не должны испытывать нехватки ресурсов на восстановление дорог, мостов, домов и нормальной жизни в районах бедствия.
14 октября, 13:24РИА НовостиРазгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в ЯпонииТайфун "Хагибис" обрушился на японский остров Хонсю вечером 12 октября; он сопровождался сильными ветрами и ливнями. В результате произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек. Были затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты. Погибли несколько десятков людей, пострадали около 200.