Ущерб от тайфунов в Японии достиг 1,5 миллиарда долларов

ТОКИО, 28 окт - РИА Новости. Ущерб от тайфунов, обрушившихся на Японию этой осенью, достиг 170 миллиардов иен, или более 1,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных в понедельник данных японского правительства на 27 октября.

По подсчетам министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, в сентябре после тайфуна "Факсай" ущерб составил 50,9 миллиарда иен (468,2 миллиона долларов), а октябрьский тайфун "Хагибис" привел к возникновению чрезвычайной ситуации, и ущерб от него оценивается в 122,17 миллиарда иен (свыше 1,1 миллиарда долларов).

В частности, около 33 тысячи гектаров сельхозугодий было повреждено и затоплено наводнениями.

Жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, стали 88 человек, еще 7 человек остаются пропавшими без вести, число пострадавших превысило четыре сотни.

Как объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, во вторник кабинет министров примет решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий сильнейшего за последние несколько десятилетий тайфуна "Хагибис".