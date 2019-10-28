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РИА Новости

Двое жителей Приамурья избили полицейского

08:25 28.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости. Двое жителей Приамурья избили полицейского, мужчина госпитализирован, сообщает УМВД по Амурской области в понедельник.
В субботу, 26 октября, двое сотрудников полиции проводили мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На автодороге в селе Варваровка они заметили автомобиль Toyota Carib без госномеров, водитель которой, несмотря на темноту, двигался с выключенными фарами.
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Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он попытался наехать на стражей правопорядка, совершил столкновение со стоящим на дороге служебным автомобилем и стал скрываться. Один из сотрудников органов внутренних дел выстрелил из табельного оружия сначала в воздух, а потом по колесам машины.
"О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть. Один из них остался на месте происшествия, второй проследовал на автомобиле на поиск скрывшейся машины. Через некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин, которые напали на сотрудника полиции и нанесли ему телесные повреждения. В настоящее время полицейский госпитализирован", - сообщает УМВД по Амурской области.
Позднее на станцию скорой помощи с огнестрельным ранением обратился житель Октябрьского района, 1987 года рождения, находившийся в Toyota Carib, врачи оказали ему помощь. Установлены личности всех участников происшествия. Это четверо жителей Октябрьского района, трое из них судимые. Все, кроме получившего ранение, задержаны и доставлены в отдел полиции.
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"СУСК России по Амурской области по факту причинения телесный повреждений сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Двое подозреваемых в совершении данного преступления помещены в изолятор временного содержания", - добавили в УМВД по региону.
Установлено, что водитель Toyota Carib не имел права управлять машиной и был нетрезв во время происшествия. По факту произошедшего начальником УМВД России по Амурской области назначена служебная проверка.
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