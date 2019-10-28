В Казахстане предотвратили продажу 240 килограммов уранового концентрата

АЛМА-АТА, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили попытку сбыта более 240 килограммов уранового концентрата, похищенного с промышленного предприятия, сообщила пресс-служба комитета.

"Двадцать третьего октября 2019 года сотрудниками КНБ Республики Казахстан на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 килограммов уранового концентрата", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно пресс-релизу, в результате специальной операции с поличным задержаны четыре участника преступной группы, которые подозреваются в совершении преступления по статье "Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами".

"Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия)", - отмечается в пресс-релизе.