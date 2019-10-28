Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T07:54Z
https://ria.ru/20191028/1560282776.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144341/00/1443410039_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_3761fa92c5f083a6e27438d3a83f3e04.jpg
РИА Новости

В Казахстане предотвратили продажу 240 килограммов уранового концентрата

07:54 28.10.2019
1097
© Flickr / upyernozСотрудники правоохранительных органов Казахстана
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана
© Flickr / upyernoz
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили попытку сбыта более 240 килограммов уранового концентрата, похищенного с промышленного предприятия, сообщила пресс-служба комитета.
"Двадцать третьего октября 2019 года сотрудниками КНБ Республики Казахстан на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 килограммов уранового концентрата", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно пресс-релизу, в результате специальной операции с поличным задержаны четыре участника преступной группы, которые подозреваются в совершении преступления по статье "Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами".
"Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия)", - отмечается в пресс-релизе.
Добыча нефти
25 октября, 07:10РИА Новости
Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд. Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.
3024260
Обсудить 0
Алма-АтаКазахстанБезопасностьПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Сотрудники ФСБ
В Алма-Ате ликвидировали подпольную нарколабораторию
Лента
новостей
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Участница Всеукраинского народного вече на Майдане Независимости в Киеве
Чего Украина боится больше войны с Россией
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Антонов назвал причину, по которой США применили к Бутиной жесткие меры
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Бронеавтомобили военной полиции России в Сирии
Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния