Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T09:32Z
https://ria.ru/20191028/1560282711.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156028/47/1560284767_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_01ff5e506c671c07c46af8693e6cdc30.jpg
РИА Новости
Культура

Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

07:47 28.10.2019 (обновлено: 09:32 28.10.2019)
7264
© AFP 2019 / Kevin Winter/Getty ImagesКайл МакЛахлан, Лора Дерн, Изабелла Росселлини и Дэвид Линч на сцене. 27 октября 2019
Кайл МакЛахлан, Лора Дерн, Изабелла Росселлини и Дэвид Линч на сцене. 27 октября 2019
© AFP 2019 / Kevin Winter/Getty Images
Кайл МакЛахлан, Лора Дерн, Изабелла Росселлини и Дэвид Линч на сцене. 27 октября 2019
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией.
Одиннадцатая церемония вручения почетной награды состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе.
"Немногословный Дэвид Линч получает свой "Почетный Оскар", - говорится в Twitter Американской академии.
Режиссер действительно был немногословным. Получая награду, Линч сказал: "У вас очень интересный вкус".
Премьера фильма Дитя погоды Макото Синкая
26 октября, 12:14Культура
Премьера выдвинутого на "Оскар" аниме "Дитя погоды" состоялась в Москве
Помимо Линча премии также удостоились киноактер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертимюллер. Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
4536004
Обсудить 0
КультураОскар (премия)Лос-АнджелесСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки
Лента
новостей
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Картина итальянского мастера Чимабуэ в Париже
Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
Во время голосования на выборах в немецкой Тюрингии
Эксперт рассказал об отсутствии политического баланса в Германии
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Гэри и Лаура Смарт в больнице английского города Нортгемптон
Больной раком британец женился за несколько часов до смерти
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Президент США Дональд Трамп во время 5-й игры мировой серии по бейсболу между Хьюстон Астрос и Вашингтон Националз. 27 октября 2019
Зрители бейсбольного матча встретили Трампа выкриками: "За решетку его!"
Жена Константина Ярошенко Виктория
Жена Ярошенко прокомментировала отказ США передать его России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Профсоюз крупнейшей в мире медной шахты в Чили вдвое сократил смены рабочих
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
Лента новостейМолния