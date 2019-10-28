Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

Режиссер действительно был немногословным. Получая награду, Линч сказал: "У вас очень интересный вкус".

Помимо Линча премии также удостоились киноактер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертимюллер. Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.