Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией.
Одиннадцатая церемония вручения почетной награды состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе.
"Немногословный Дэвид Линч получает свой "Почетный Оскар", - говорится в Twitter Американской академии.
Режиссер действительно был немногословным. Получая награду, Линч сказал: "У вас очень интересный вкус".
Помимо Линча премии также удостоились киноактер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертимюллер. Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.