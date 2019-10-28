СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. "Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом "Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект приказа госкомпании.

Из документа следует, что в среднем поездка будет стоить от 1,3 до двух тысяч рублей. Доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, от Твери до Петербурга — за 1150 рублей при расчете наличными.

При этом на разных участках магистрали стоимость будет различаться в зависимости от их протяженности. Кроме того, на ценообразование влияют дни недели и наличие транспондера (устройство, позволяющее оплатить проезд без остановки).

"Нововведение (решение по дифференциации тарифов. — Прим. ред.) коснется только легковых автомобилей первой категории", — уточняется в пояснительной записке.