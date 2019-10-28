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РИА Новости

СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

05:43 28.10.2019 (обновлено: 11:02 28.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11 (Москва - Санкт-Петербург)
 Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11 (Москва - Санкт-Петербург)
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11 (Москва - Санкт-Петербург). Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. "Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект приказа госкомпании.
Из документа следует, что в среднем поездка будет стоить от 1,3 до двух тысяч рублей. Доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, от Твери до Петербурга — за 1150 рублей при расчете наличными.
При этом на разных участках магистрали стоимость будет различаться в зависимости от их протяженности. Кроме того, на ценообразование влияют дни недели и наличие транспондера (устройство, позволяющее оплатить проезд без остановки).

"Нововведение (решение по дифференциации тарифов. — Прим. ред.) коснется только легковых автомобилей первой категории", — уточняется в пояснительной записке.

Новая скоростная автомобильная дорога М11 проходит от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг северной столицы. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. По словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, трассу полностью откроют в ноябре. Поездка из Москвы в Петербург по ней в среднем будет занимать пять с половиной часов.
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Автодор
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Популярные комментарии
Если "Автодор" госкомпания, значит она строит дороги на мои налоги... Значит фактически я являюсь акционером и хочу получать прибыль. Я не против если богатый дядя на свои деньги построит шикарную дорогу и будет за проезд деньги брать, но это маразм - построить за свои деньги дорогу и еще деньги за проезд платить... А давайте турникеты, как в метро на проходных на работу поставим, прибыль то какая...
28 октября, 06:29
ddega3333
1445300012
твоих налогов нет есть личные деньги и государственные...Хочешь там ездить плати ... всё просто...
28 октября, 07:31
Крах Либерализма
193400089
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