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РИА Новости

Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ

03:40 28.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минэкономразвития отказалось от предложенных главой "Роснано" Анатолием Чубайсом положений, касающихся "углеродного налога", сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.
Отмечается, что решение министерства основано, в частности, на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Летом глава "Роснано" в беседе с РИА Новости заявил, что России требуется "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников сократить выбросы углекислого газа.
Как сообщала газета "Известия", в Совфеде инициативу в редакции Минэкономразвития не поддержали. Так, сенаторы выразили опасения, что новый сбор может привести к негативным последствиям для динамики экономического роста. Также парламентарии предложили сперва разобраться с объемами вредоносных выбросов и только затем вносить поправки в законопроект.
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