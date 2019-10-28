Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога, пишут СМИ

Отмечается, что решение министерства основано, в частности, на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщала газета "Известия", в Совфеде инициативу в редакции Минэкономразвития не поддержали. Так, сенаторы выразили опасения, что новый сбор может привести к негативным последствиям для динамики экономического роста. Также парламентарии предложили сперва разобраться с объемами вредоносных выбросов и только затем вносить поправки в законопроект.