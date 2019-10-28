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РИА Новости

Глава МГЕР Давыдов может оставить должность и перейти в Росмолодежь

03:13 28.10.2019
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© Фото : предоставлено "Молодой Гвардией Единой России"Глава "Молодой гвардии" "Единой России" Денис Давыдов
Глава Молодой гвардии Единой России Денис Давыдов
© Фото : предоставлено "Молодой Гвардией Единой России"
Глава "Молодой гвардии" "Единой России" Денис Давыдов. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Денис Давыдов в ноябре может покинуть должность председателя координационного совета организации, обсуждается его переход на работу в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству МГЕР.
"Давыдов в ближайшее время, скорее всего, оставит должность председателя (координационного совета) МГЕР и пойдет на повышение. Об этом может быть объявлено уже в ноябре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, новым местом работы Давыдова может стать Росмолодежь.
Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" существует с 2005 года. Давыдов был избран председателем координационного совета МГЕР на VII съезде организации 10 декабря 2014 года.
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Денис ДавыдовРосмолодежьМолодая гвардия Единой РоссииРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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