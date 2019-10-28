Глава МГЕР Давыдов может оставить должность и перейти в Росмолодежь

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Денис Давыдов в ноябре может покинуть должность председателя координационного совета организации, обсуждается его переход на работу в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству МГЕР.

"Давыдов в ближайшее время, скорее всего, оставит должность председателя (координационного совета) МГЕР и пойдет на повышение. Об этом может быть объявлено уже в ноябре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новым местом работы Давыдова может стать Росмолодежь.