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РИА Новости

В Крыму задумались о производстве оливкового масла

03:12 28.10.2019 (обновлено: 03:59 28.10.2019)
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© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. ВернадскогоОливковая роща в Крыму (Форос)
Оливковая роща в Крыму (Форос)
© Фото : пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского
Оливковая роща в Крыму (Форос). Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Крым является практически единственной территорией в России, где возможна закладка оливковых садов для коммерческих целей, сообщил РИА Новости проректор по внешним связям Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Михаил Сергеев.
"Крым в Российской Федерации на 99,9% является единственной территорией, на которой возможно выращивание сортов и закладка садов оливки с точки зрения не декоративной культуры, а с точки зрения сбора коммерчески интересного урожая", - сказал Сергеев агентству.
По его словам, в Крыму растет интерес к производству оливкового масла, в том числе со стороны больших холдингов и товаропроизводителей.
"Оливка – интересная культура, потому что, к примеру, в Сочи для нее достаточно благоприятна сумма активных температур, там нет заморозков, которые могли бы препятствовать цветению, но там слишком влажно", - подчеркнул Сергеев.
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По его словам, в Крыму есть небольшие оливковые насаждения, но они заложены либо очень давно и по старой схеме посадки, которая в основном подразумевает только ручной труд. Одна небольшая оливковая роща заложена уже современным методом в Форосе агрономами университета.
"Ее попробовали заложить именно загущенным методом, чтобы деревья росли близко друг к другу, тем самым попытавшись отработать технологию и посмотреть, как наши крымские сорта оливок (в основном селекции Никитского ботанического сада) покажут себя при такой схеме закладки. Это единственная роща в Крыму, заложенная таким методом", - сказал Сергеев.
По его словам, в будущем университет надеется привлечь интерес со стороны промышленности, которая захочет развивать в России новую отрасль – производство оливкового масла. Однако для этого есть определенные барьеры.
"Ареал оливки пока ограничен Южным берегом Крыма, потому что данная культура не выдерживает понижения температуры ниже -14 градусов. В данный момент есть проблема с выделением земли для развития оливковой отрасли. Есть методы преодолеть эти барьеры, например, выведение морозостойких сортов оливки… Еще один вариант – выращивание в защищенном грунте", - сказал Сергеев.
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