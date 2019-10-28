В Крыму задумались о производстве оливкового масла

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Крым является практически единственной территорией в России, где возможна закладка оливковых садов для коммерческих целей, сообщил РИА Новости проректор по внешним связям Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Михаил Сергеев.

"Крым в Российской Федерации на 99,9% является единственной территорией, на которой возможно выращивание сортов и закладка садов оливки с точки зрения не декоративной культуры, а с точки зрения сбора коммерчески интересного урожая", - сказал Сергеев агентству.

По его словам, в Крыму растет интерес к производству оливкового масла, в том числе со стороны больших холдингов и товаропроизводителей.

"Оливка – интересная культура, потому что, к примеру, в Сочи для нее достаточно благоприятна сумма активных температур, там нет заморозков, которые могли бы препятствовать цветению, но там слишком влажно", - подчеркнул Сергеев.

По его словам, в Крыму есть небольшие оливковые насаждения, но они заложены либо очень давно и по старой схеме посадки, которая в основном подразумевает только ручной труд. Одна небольшая оливковая роща заложена уже современным методом в Форосе агрономами университета.

"Ее попробовали заложить именно загущенным методом, чтобы деревья росли близко друг к другу, тем самым попытавшись отработать технологию и посмотреть, как наши крымские сорта оливок (в основном селекции Никитского ботанического сада) покажут себя при такой схеме закладки. Это единственная роща в Крыму, заложенная таким методом", - сказал Сергеев.

По его словам, в будущем университет надеется привлечь интерес со стороны промышленности, которая захочет развивать в России новую отрасль – производство оливкового масла. Однако для этого есть определенные барьеры.