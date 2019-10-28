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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные туристические направления для россиян этим летом

03:06 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Турция, Италия и Польша стали минувшим летом самыми популярными туристическими направлениями у россиян, показало исследование картографического сервиса Maps.me, сообщили РИА Новости в компании.
В рамках исследования сервис Maps.me составил рейтинг самых популярных у российских туристов стран прошедшим летом на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России.
"Первой в рейтинге стала Турция – по сравнению с весенним списком она взлетела сразу на шесть строчек вверх. При этом наибольший интерес россияне проявили к Средиземноморскому региону страны. На втором месте оказалась Италия; зимой и весной она возглавляла рейтинг. Топ-3 замкнула Польша", - рассказали в компании.
Там отметили, что с пятого на четвертое место поднялась Испания, где наибольшей популярностью пользуется Каталония. Германия, напротив, летом интересовала туристов меньше, чем весной – она опустилась со второго на пятое место.
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В десятку предпочтений россиян летом вошли также Греция, Франция, Чехия, Финляндия и Литва. В Греции россияне отдают предпочтение Криту. Во второй десятке оказались такие страны, как Австрия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, Болгария, Черногория, Китай, Таиланд, Румыния. "Интересно, что летом из топ-20 выпали США, занимавшие в весеннем рейтинге восьмое место. Также россияне потеряли интерес к Бельгии и Японии", - отметили в компании.
Сервис Maps.me был запущен в 2010 году. В 2014 году компанию приобрела Mail.Ru Group. Сейчас сервис имеет более 120 миллионов установок по всему миру, при этом около 13% пользователей находятся в России.
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