В МИД ответили на угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о "недопущении капитуляции" в случае развода войск в Донбассе. Ее слова Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о "недопущении капитуляции" в случае развода войск в Донбассе. Ее слова приведены в твиттере Министерства иностранных дел.

По мнению дипломата, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении Минских договоренностей.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей", – отметила Захарова.

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.

Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране. При этом российская сторона подчеркивала, что проведение нового "нормандского саммита" возможно после разведения войск, которые, как утверждают в ДНР и ЛНР, Киев уже неоднократно срывал.