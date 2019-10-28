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РИА Новости

В МИД ответили на угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс

03:02 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о "недопущении капитуляции" в случае развода войск в Донбассе. Ее слова приведены в твиттере Министерства иностранных дел.
По мнению дипломата, подобное высказывание демонстрирует, кто виноват в невыполнении Минских договоренностей.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей", – отметила Захарова.

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране. При этом российская сторона подчеркивала, что проведение нового "нормандского саммита" возможно после разведения войск, которые, как утверждают в ДНР и ЛНР, Киев уже неоднократно срывал.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей БилецкийМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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Albert Bityutskiy
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