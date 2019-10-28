Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником. Сама Хилл эти обвинения отрицала. При этом в начале недели конгрессвумен признала, что имела отношения с одной из сотрудниц и извинилась за "неприемлемое" поведение.
"С болью в сердце я сообщаю, что подаю в отставку", - написала Хилл в Twitter.