Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником. Сама Хилл эти обвинения отрицала. При этом в начале недели конгрессвумен признала, что имела отношения с одной из сотрудниц и извинилась за "неприемлемое" поведение.