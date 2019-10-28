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РИА Новости

Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к прекращению потребления

02:15 28.10.2019 (обновлено: 04:50 28.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон обеспокоен тем, что движение против потребления может привести к "ужасным последствиям". Его слова приводит Bloomberg.
Бизнесмен отметил, что большой вклад в развитие этого процесса внесла 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Ее последователи говорят о необходимости снизить потребление, отказаться от авиаперелетов. Глава H&M Петерсон обеспокоен подобным вариантом решения экологической проблемы.

"Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия", – считает Петерсон.

По его мнению, бороться с изменениями климата следует не мораторием на потребление, а экологическими инновациями.
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Помимо этого, Петерсон заявил о необходимости бороться с бедностью.
"Мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом", – заключил он.
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Обсудить 6
Грета ТунбергЭкологияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Испугался, то-то. ха. Только потребление на уме у этих капиталистов.
28 октября, 03:47
любовь орлова
2600300
Так воспринимают же...
28 октября, 02:35
ИЧИван Чемоданов
8001700
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