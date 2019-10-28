Глава H&M заявил об опасных последствиях призывов к прекращению потребления

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон обеспокоен тем, что движение против потребления может привести к "ужасным последствиям". Его слова Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон обеспокоен тем, что движение против потребления может привести к "ужасным последствиям". Его слова приводит Bloomberg.

Бизнесмен отметил, что большой вклад в развитие этого процесса внесла 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Ее последователи говорят о необходимости снизить потребление, отказаться от авиаперелетов. Глава H&M Петерсон обеспокоен подобным вариантом решения экологической проблемы.

"Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия", – считает Петерсон.

По его мнению, бороться с изменениями климата следует не мораторием на потребление, а экологическими инновациями.

Помимо этого, Петерсон заявил о необходимости бороться с бедностью.