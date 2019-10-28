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РИА Новости

В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю

00:34 28.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в Лефортовском суде Москвы
Бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в понедельник огласит приговор бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдуcамаду Гамидову, его заму Раюдину Юсуфову по делу о хищениях на 41 миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Оглашение назначено на 28 октября в 11.00",- сказала собеседница агентства.
Прокурор в прениях просил назначить наказание Гамидову и его заму Юсуфову в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.
Дело слушается в закрытом от прессы режиме из-за того, что прокурор получал угрозы от неизвестных в связи с этим процессом. Прения проходили в открытом режиме и как и все последующие заседания.
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По версии следствия, Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, предусмотренный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
Месяц назад адвоката Юсуфова Дагира Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы, куда он пришел на очередное заседание по делу своего клиента. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом". Виновным себя юрист не признал. Сейчас он заключен в СИЗО.
Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона в сентябре прошлого года.
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