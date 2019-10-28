В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, многие из посмотревших видеоролик перепалки президента с радикалами, начали говорить об измене, не разобравшись толком в ситуации.

"Оружие, которого вчера якобы "не было", сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого", — пояснил Тимошенко.

Ранее в штабе Операции объединенных сил заявили, что спорившие с Зеленским люди в поселке Золотое назвались добровольцами, однако никак не были связаны с силовыми структурами и находились в районе проведения операции незаконно.