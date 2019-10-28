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РИА Новости

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

00:23 28.10.2019 (обновлено: 01:17 28.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, многие из посмотревших видеоролик перепалки президента с радикалами, начали говорить об измене, не разобравшись толком в ситуации.
"Оружие, которого вчера якобы "не было", сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого", — пояснил Тимошенко.
Ранее в штабе Операции объединенных сил заявили, что спорившие с Зеленским люди в поселке Золотое назвались добровольцами, однако никак не были связаны с силовыми структурами и находились в районе проведения операции незаконно.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Вчера, 12:10РИА Новости
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Ранее контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно было начаться 9 октября, однако, как заявляют в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, украинская сторона постоянно срывает этот процесс.
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Кирилл ТимошенкоСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАдминистрация президента УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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