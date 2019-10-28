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РИА Новости

"Темная история": почему СК снова ищет семью, пропавшую 30 лет назад

08:00 28.10.2019 (обновлено: 15:42 28.10.2019)
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© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиСемья Тюриных пропала 30 лет назад
Семья Тюриных пропала 30 лет назад
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Волгоградские следователи возобновили поиски семьи, исчезнувшей летом 1989-го при странных обстоятельствах. Таисия Тюрина, ее муж Вячеслав и их несовершеннолетняя дочь Светлана по очереди вышли из дома и не вернулись. О том, что с ними могло произойти в тот день и почему уголовное дело снова достали с полки, — в материале РИА Новости.

Ушли и не вернулись

Утром 14 июля 1989-го семья Тюриных находилась в своей квартире в Красноармейском районе Волгограда. Дома не было только сына, 20-летнего Андрея, — он проходил срочную службу в армии.
"Днем 42-летняя Таисия поехала в технологический колледж, где училась ее 16-летняя дочь, чтобы отдать справку о болезни, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам СК по Красноармейскому району Волгограда областного СКР, лейтенант юстиции Максим Мурченко. — Она вышла из дома, и больше ее никто не видел".
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Спустя несколько часов, когда стемнело, 39-летний глава семейства Вячеслав тоже покинул квартиру. Зачем — неизвестно. Либо искать жену, либо договорился с кем-то о встрече.
"Поздно вечером, не дождавшись родителей, на улицу отправилась дочь — предположительно, чтобы встретить мать, — продолжает следователь. — Ее видели у подъезда. Домой никто не вернулся. Получается, все трое пропали за пределами жилья и в разное время".

Безработный браконьер

Прокуратура возбудила уголовное дело. Рассматривали разные версии. Например, Тюрины куда-то уехали, никого не предупредив. Или попали в форс-мажорную ситуацию и по каким-то причинам не смогли сообщить, где находятся. Но криминалисты склонялись к тому, что пропавших нет в живых — неизвестные преступники поочередно похитили всех троих, убили и избавились от тел.
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Однако кому и зачем понадобилось расправляться с целой семьей, оставалось загадкой. Тюрины ничем особенно не выделялись, жили в "двушке" в спальном районе Волгограда, имели автомобиль. При этом ни глава семейства, ни его супруга официально не работали.
Через месяц после случившегося демобилизовался Андрей Тюрин. Он считал, что его семью убили.
"По словам старшего сына, отец занимался браконьерством — ловил рыбу на Волге, а затем продавал. Разумеется, нелегально, — говорит Марченко. — Но в поле зрения милиции Вячеслав Тюрин не попадал. Андрей предположил, что преступление совершил кто-то из ближайшего окружения отца. Скорее всего, из-за денег, так как нелегальный промысел приносил неплохие доходы. Однако указать на кого-то конкретно он не смог".
Установить подозреваемых так и не удалось, расследование забуксовало, а потом и вовсе было приостановлено. Периодически его возобновляли и вновь прекращали. И так на протяжении 30 лет.
"Тем не менее и следователи, и оперативники уголовного розыска продолжали работать по этому делу, — добавляет сотрудник СК. — Ведь современные технологии позволяют заново проанализировать и изучить все улики".
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Сейчас следователи еще раз пытаются установить подозреваемых. Однако это очень непросто. Минуло 30 лет, кого-то, может быть, уже нет в живых, кто-то перебрался за границу.

Неотвратимость наказания

"Возобновление расследования преступлений прошлых лет — нормальная практика, — объясняет РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области, майор юстиции Наталия Рудник. — Более того, именно этим делам уделяется пристальное внимание Следственного комитета".
Техника расследования преступлений, совершенных много лет назад, считается одной из самых сложных. Стандартные оперативно-разыскные приемы тут работают не всегда. Чем больше времени проходит с момента убийства или изнасилования, тем труднее выйти на след подозреваемых.
Такими делами занимаются специальные аналитические группы СКР. В них, как правило, входят следователи, криминалисты, а также полицейские, работники ФСИН, эксперты и ветераны следствия. Подобные спецподразделения есть не только в центральном аппарате, но и в территориальных отделах, на которые, по статистике, приходится основная доля "висяков".
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Криминалисты постоянно "шерстят" картотеки с отпечатками пальцев тысяч людей — след, оставленный на месте преступления 20 лет назад, может появиться в базе данных когда угодно. Когда отпечатков нет, подключаются специалисты по ДНК.
Кроме того, проводится регулярная инвентаризация вещдоков. Эксперты скрупулезно проверяют генотипы всех неопознанных трупов и лиц, пропавших без вести, досконально изучают патроны и гильзы, образцы крови и фрагменты костей, следы зубов и черепа.
По данным СК, в среднем в год раскрывают несколько сотен убийств, изнасилований и других преступлений, совершенных десятки лет назад. Не исключено, что удастся разгадать и тайну исчезновения семьи Тюриных.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФМоскваВолгоградКрасноармейский районПроисшествия
Популярные комментарии
Решили сделать рекламу работникам аналитической группы СКР , а именно майору юстиции Наталии Рудник? Дела идут у них "фигово", надежды на карьеру нет?
28 октября, 10:10
ВпВсё помню! Дедушка
19310026
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