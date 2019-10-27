Зеленский опубликовал видео разговора с националистами в Золотом

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook 20-минутное видео о поездке на линию разграничения в Донбассе.

В нем среди прочего показано общение президента с бойцами на повышенных тонах. Зеленский, в частности, говорит о том, что знает о наличии незаконного оружия у тех, с кем он разговаривает.

"Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем (обыск. — Прим. ред.), мы же нормальные мужики", — сказал Зеленский.

Доброволец по имени Денис утверждает, что у них нет оружия.

"Его нет, где, покажите, где у меня оружие?" — обращается он к президенту, разводя руками и показывая на карманы.

"Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал: вывезите оружие, пацаны", — сказал Зеленский.

В титрах к ролику со ссылкой на МВД утверждается, что незаконное оружие, находившееся в распоряжении противников разведения войск в Золотом, было из населенного пункта вывезено.

Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — предложенный нынешним президентом Германии механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведении там выборов. После подписания документа по Украине прокатилась волна митингов националистов, считающих эти действия Киева "капитуляцией". Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.