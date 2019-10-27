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РИА Новости

Зеленский опубликовал видео разговора с националистами в Золотом

22:20 27.10.2019 (обновлено: 00:04 28.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook 20-минутное видео о поездке на линию разграничения в Донбассе.
В нем среди прочего показано общение президента с бойцами на повышенных тонах. Зеленский, в частности, говорит о том, что знает о наличии незаконного оружия у тех, с кем он разговаривает.
"Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем (обыск. — Прим. ред.), мы же нормальные мужики", — сказал Зеленский.
Доброволец по имени Денис утверждает, что у них нет оружия.
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"Его нет, где, покажите, где у меня оружие?" — обращается он к президенту, разводя руками и показывая на карманы.
"Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал: вывезите оружие, пацаны", — сказал Зеленский.
В титрах к ролику со ссылкой на МВД утверждается, что незаконное оружие, находившееся в распоряжении противников разведения войск в Золотом, было из населенного пункта вывезено.
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Кроме того, группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно было начаться 9 октября, однако, как заявляют в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Киев постоянно срывает этот процесс.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бандитское государство, и такой же сленг !
27 октября, 22:54
ssergo
1500002
Молодец Президент , и люди молодцы. Все по доброму .
27 октября, 23:05
freizdorf
560004
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