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РИА Новости
Война в Сирии

Столтенберг назвал ликвидацию главы ИГ* важным шагом в борьбе с терроризмом

21:27 27.10.2019 (обновлено: 21:39 27.10.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в борьбе с терроризмом, НАТО продолжит бороться с ИГ*.
Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.
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"Сообщение США об операции против Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в нашей борьбе с международным терроризмом. НАТО по-прежнему привержена борьбе против нашего общего врага, ИГ*", - сообщил Столтенберг в Twitter.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииНАТОСирияЙенс СтолтенбергВ мире
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