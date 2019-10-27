Белый дом возмущен, что аль-Багдади якобы назвали ученым в заголовке газеты

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм в возмущением отреагировала на скриншот с заголовком газеты Washington Post о ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, где тот назван "исследователем религии", правда, подтвердить, был ли в действительности материал озаглавлен именно так, не представляется возможным.