Белый дом возмущен, что аль-Багдади якобы назвали ученым в заголовке газеты

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм в возмущением отреагировала на скриншот с заголовком газеты Washington Post о ликвидации главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, где тот назван "исследователем религии", правда, подтвердить, был ли в действительности материал озаглавлен именно так, не представляется возможным.
Гришэм перепостила запись в Twitter своего предшественника на посту пресс-секретаря Шона Спайсера. Последний разместил скриншот со страницы газеты, заголовок над портретом аль-Багдади гласит: "Абу Бакр аль-Багдади, строгий исследователь религии во главе "Исламского государства"*, умер в 48-летнем возрасте".
Stop, read this & think about it: last night a ruthless, brutal terrorist who threatened our country & is responsible for the death of American citizens was killed in a successful operation by US military & @washingtonpost described #Albagdadi as an “austere religious scholar” pic.twitter.com/Mjptm0Fa3Z— Sean Spicer (@seanspicer) October 27, 2019
"У меня нет слов", - написала Гришэм.
Подтвердить подлинность скриншота на данный момент нельзя. Заголовок на сайте Washington Post в данный момент другой: "Трамп заявляет, что лидер ИГ* аль-Багдади взорвал себя, когда к нему приблизились военные США".
Президент США Дональд Трамп заявил, что аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации США в Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация