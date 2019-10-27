В Уфе загорелся расселенный дом

УФА, 27 окт - РИА Новости. Расселенный дом в центре Уфы загорелся в воскресенье, есть угроза распространения огня на соседние здания, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

"В нежилом расселенном здании на улице Гоголя Уфы произошел пожар, есть угроза распространения огня. Ведутся работы по тушению горящего здания и защите рядом стоящих. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сообщает ГУ МЧС по региону.