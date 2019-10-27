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РИА Новости

В Уфе загорелся расселенный дом

19:33 27.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
УФА, 27 окт - РИА Новости. Расселенный дом в центре Уфы загорелся в воскресенье, есть угроза распространения огня на соседние здания, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В нежилом расселенном здании на улице Гоголя Уфы произошел пожар, есть угроза распространения огня. Ведутся работы по тушению горящего здания и защите рядом стоящих. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сообщает ГУ МЧС по региону.
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