Эксперт рассказал, чем грозит выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу ещё больше обострит отношения между Россией и странами НАТО, сделает мир более опасным и конфликтным, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщила, что Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

"Данное решение Трампа приведёт к ещё большему обострению отношений между Россией и блоком НАТО и не позволит реализовать комплекс мер по проверочным мероприятиям военной активности сторон. Это плохо во всех отношениях и негативно повлияет на международную военно-политическую стабильность", - сказал Коротченко.

По его словам, договор позволяет понимать намерения сторон и направлен на транспарентность вопросов военного строительства.

"Если он прекратит своё действие, то это сделает мир более опасным и более конфликтным. Учитывая то, что не будет проверочных мероприятий, интерпретация планов сторон не будет понятна, то есть повысится риск военной конфронтации и угрозы возникновения третьей мировой войны", - добавил эксперт.