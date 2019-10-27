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РИА Новости

Эксперт рассказал, чем грозит выход США из Договора по открытому небу

18:43 27.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Игорь Коротченко . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу ещё больше обострит отношения между Россией и странами НАТО, сделает мир более опасным и конфликтным, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации президента США сообщила, что Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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"Данное решение Трампа приведёт к ещё большему обострению отношений между Россией и блоком НАТО и не позволит реализовать комплекс мер по проверочным мероприятиям военной активности сторон. Это плохо во всех отношениях и негативно повлияет на международную военно-политическую стабильность", - сказал Коротченко.
По его словам, договор позволяет понимать намерения сторон и направлен на транспарентность вопросов военного строительства.
"Если он прекратит своё действие, то это сделает мир более опасным и более конфликтным. Учитывая то, что не будет проверочных мероприятий, интерпретация планов сторон не будет понятна, то есть повысится риск военной конфронтации и угрозы возникновения третьей мировой войны", - добавил эксперт.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Договор по открытому небуДональд ТрампИгорь КоротченкоНАТОСШАБезопасностьВ мире
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