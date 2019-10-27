В Совфеде прокомментировали слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В сообщениях об "уничтожении" главаря террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади смущает, что они появляются уже как минимум в пятый раз, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных он взорвал в тупиковом туннеле пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Любой факт ослабления террористического интернационала можно только приветствовать. Однако в данном случае смущает, во-первых, предыстория (аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз) и, во-вторых, понимание того, что противодействие терроризму - это значительно более сложная задача, чем физическое уничтожение его лидеров, даже самых непримиримых", - заявил глава комитета.

Косачев отметил, что решение этой задачи, помимо точечных операций, подразумевает "сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие распространению идеологии экстремизма".

"А это уже - командная работа, а не удел отдельных стран, тем более когда расчет явно сосредоточен на популяризации собственных действий, а не на решении конечных и общих задач", - сказал глава комитета СФ.

В мировых СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении аль-Багдади. В частности, информация о его гибели в результате авианалета публиковалась в июне и декабре 2016 года, в апреле 2015 года, а также в ноябре 2014 года. В апреле 2015 года сообщалось, что после тяжелого ранения он скончался в одном из ближневосточных госпиталей. В октябре 2016 года появились сообщения о том, что лидер ИГ* отравлен. В феврале 2017 года арабские СМИ сообщили о ранении главаря ИГ* при авиаударе на западе Ирака.

16 июня 2017 года стало известно о проверке министерством обороны РФ информации о возможном уничтожении Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации 28 мая в южном предместье Ракки. В июне 2018 года, по сообщениям СМИ, аль-Багдади был тяжело ранен при атаке иракских ВВС на одно из сирийских селений.