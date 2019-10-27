Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил ликвидацию Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Ранее СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против аль-Багдади, предполагалось, что он уничтожен.

Ниже приводится биографическая справка.

Лидер террористической группировки "Исламское государство"* Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри), известный как Абу-Дуа, родился в 1971 году в городе Самарра в Ираке.

По сообщениям СМИ, происходил из религиозной семьи. Отец аль-Багдади активно участвовал в религиозной жизни общины и преподавал в местной мечети.

Получил докторскую степень в Исламском университете в Багдаде.

В период обучения стал сторонником организации "Братья-мусульмане"*.

В ряды повстанцев попал после вторжения в Ирак западной коалиции в 2003 году.

В 2004 году он около года находился в американском фильтрационном лагере Кэмп Букка в Ираке.

В дальнейшем активно участвовал в деятельности террористических групп боевиков-исламистов в Ираке.

В 2010 году возглавил "Исламское государство Ирака"* после убийства ее лидера Абу Омара аль-Багдади и добился объединения с джихадистской группой "Джебхат ан-Нусра"* в ИГ*.

29 июня 2014 года он был объявлен халифом в созданном группировкой "Исламское государство"* "исламском халифате" на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии.

В октябре 2015 года ВВС Ирака нанесли авиаудар по колонне аль-Багдади. В результате этой операции он получил ранения. В декабре 2015 года, по сообщениям СМИ, аль-Багдади покинул Турцию, где якобы проходил лечение, и переехал в ливийский город Сирт.

7 ноября 2016 года в ходе освободительной операции иракская армия сообщила о бегстве Абу Бакра аль-Багдади из Мосула, который боевики контролировали с 2014 года.

17 июня 2016 года посол Сирии в России сообщил о ранении аль-Багдади.

В середине декабря 2016 года командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял , что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.

В мировых СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении аль-Багдади. В частности, информация о его гибели в результате авианалета публиковалась в июне и декабре 2016 года, в апреле 2015 года, а также в ноябре 2014 года. В апреле 2015 года сообщалось, что после тяжелого ранения он скончался в одном из ближневосточных госпиталей. В октябре 2016 года появились сообщения о том, что лидер ИГ* отравлен . В феврале 2017 года арабские СМИ сообщили о ранении главаря ИГ* при авиаударе на западе Ирака.

16 июня 2017 года стало известно о проверке министерством обороны РФ информации о возможном уничтожении Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации 28 мая в южном предместье Ракки.

В июне 2018 года, по сообщениям СМИ, аль-Багдади был тяжело ранен при атаке иракских ВВС на одно из сирийских селений.