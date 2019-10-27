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РИА Новости
Война в Сирии

Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади

17:30 27.10.2019 (обновлено: 17:34 27.10.2019)
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил ликвидацию Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади, главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Ранее СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против аль-Багдади, предполагалось, что он уничтожен.
Ниже приводится биографическая справка.
Лидер террористической группировки "Исламское государство"* Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри), известный как Абу-Дуа, родился в 1971 году в городе Самарра в Ираке.
По сообщениям СМИ, происходил из религиозной семьи. Отец аль-Багдади активно участвовал в религиозной жизни общины и преподавал в местной мечети.
Получил докторскую степень в Исламском университете в Багдаде.
В период обучения стал сторонником организации "Братья-мусульмане"*.
В ряды повстанцев попал после вторжения в Ирак западной коалиции в 2003 году.
В 2004 году он около года находился в американском фильтрационном лагере Кэмп Букка в Ираке.
В дальнейшем активно участвовал в деятельности террористических групп боевиков-исламистов в Ираке.
В 2010 году возглавил "Исламское государство Ирака"* после убийства ее лидера Абу Омара аль-Багдади и добился объединения с джихадистской группой "Джебхат ан-Нусра"* в ИГ*.
29 июня 2014 года он был объявлен халифом в созданном группировкой "Исламское государство"* "исламском халифате" на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии.
В октябре 2015 года ВВС Ирака нанесли авиаудар по колонне аль-Багдади. В результате этой операции он получил ранения. В декабре 2015 года, по сообщениям СМИ, аль-Багдади покинул Турцию, где якобы проходил лечение, и переехал в ливийский город Сирт.
7 ноября 2016 года в ходе освободительной операции иракская армия сообщила о бегстве Абу Бакра аль-Багдади из Мосула, который боевики контролировали с 2014 года.
17 июня 2016 года посол Сирии в России сообщил о ранении аль-Багдади.
В середине декабря 2016 года командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.
В мировых СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении аль-Багдади. В частности, информация о его гибели в результате авианалета публиковалась в июне и декабре 2016 года, в апреле 2015 года, а также в ноябре 2014 года. В апреле 2015 года сообщалось, что после тяжелого ранения он скончался в одном из ближневосточных госпиталей. В октябре 2016 года появились сообщения о том, что лидер ИГ* отравлен. В феврале 2017 года арабские СМИ сообщили о ранении главаря ИГ* при авиаударе на западе Ирака.
16 июня 2017 года стало известно о проверке министерством обороны РФ информации о возможном уничтожении Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации 28 мая в южном предместье Ракки.
В июне 2018 года, по сообщениям СМИ, аль-Багдади был тяжело ранен при атаке иракских ВВС на одно из сирийских селений.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампСирияСШАСправкиВ мире
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