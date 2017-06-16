Минобороны проверяет данные об уничтожении лидера ИГ* при ударе ВКС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минобороны проверяет по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера запрещенной группировки "Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что лидера террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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