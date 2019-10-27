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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил о попытке аль-Багдади прикрыться своими детьми во время штурма

17:22 27.10.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации террориста аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации террориста аль-Багдади
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации террориста аль-Багдади
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Трое детей террориста Абу Бакра аль-Багдади, которыми он прикрывался во время штурма, погибли в ходе операции, заявил президент США Дональд Трамп.
"Он привел к гибели трех своих детей", - сказал Трамп. По его словам, аль-Багдади взорвал пояс смертника в тупиковом туннеле, куда он увел троих детей. При этом еще 11 маленьких детей были освобождены и переданы третьей стороне на попечение, сказал Трамп. Он не уточнил, кому переданы дети.
По его словам, аль-Багдади погиб "как собака и как трус". "Он был безбожным животным", - заявил Трамп.
Ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади был уничтожен на севере Сирии, террорист подорвал пояс смертника во время штурма его дома спецназом. Президент США поблагодарил за помощь при ликвидации аль-Багдади Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также курдских ополченцев.
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