Трамп заявил о попытке аль-Багдади прикрыться своими детьми во время штурма

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Трое детей террориста Абу Бакра аль-Багдади, которыми он прикрывался во время штурма, погибли в ходе операции, заявил президент США Дональд Трамп.
"Он привел к гибели трех своих детей", - сказал Трамп. По его словам, аль-Багдади взорвал пояс смертника в тупиковом туннеле, куда он увел троих детей. При этом еще 11 маленьких детей были освобождены и переданы третьей стороне на попечение, сказал Трамп. Он не уточнил, кому переданы дети.
По его словам, аль-Багдади погиб "как собака и как трус". "Он был безбожным животным", - заявил Трамп.
Ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади был уничтожен на севере Сирии, террорист подорвал пояс смертника во время штурма его дома спецназом. Президент США поблагодарил за помощь при ликвидации аль-Багдади Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также курдских ополченцев.