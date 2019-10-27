Трамп заявил о попытке аль-Багдади прикрыться своими детьми во время штурма

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации террориста аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации террориста аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Трое детей террориста Абу Бакра аль-Багдади, которыми он прикрывался во время штурма, погибли в ходе операции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Он привел к гибели трех своих детей", - сказал Трамп. По его словам, аль-Багдади взорвал пояс смертника в тупиковом туннеле, куда он увел троих детей. При этом еще 11 маленьких детей были освобождены и переданы третьей стороне на попечение, сказал Трамп. Он не уточнил, кому переданы дети.

По его словам, аль-Багдади погиб "как собака и как трус". "Он был безбожным животным", - заявил Трамп.