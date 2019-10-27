В Совфеде рассказали о важности Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия выступит против возможного выхода США из Договора по открытому небу, этот документ позволяет предупреждать конфликты и столкновения в воздухе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Белый дом отказался от комментариев.
21 октября, 10:17Сказано в эфиреСША пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небуСША обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
"Россия, безусловно, выступит против выхода США из Договора по открытому небу, если сообщения газеты подтвердятся. Отсутствие этого договора приведет к росту риска конфликтов в небе по недоразумению, не будет возможности предотвращать случайные конфликтные ситуации в воздухе, это очень опасно", - заявил Клинцевич.
По словам сенатора, в сохранении Договора по открытому небу заинтересована не только Россия, но и все участники соглашения.