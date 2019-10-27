В Совфеде рассказали о важности Договора по открытому небу

США пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небу США обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.