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РИА Новости

В Совфеде рассказали о важности Договора по открытому небу

16:55 27.10.2019 (обновлено: 19:05 27.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Член президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия выступит против возможного выхода США из Договора по открытому небу, этот документ позволяет предупреждать конфликты и столкновения в воздухе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Белый дом отказался от комментариев.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 октября, 10:17Сказано в эфире
США пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небуСША обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
"Россия, безусловно, выступит против выхода США из Договора по открытому небу, если сообщения газеты подтвердятся. Отсутствие этого договора приведет к росту риска конфликтов в небе по недоразумению, не будет возможности предотвращать случайные конфликтные ситуации в воздухе, это очень опасно", - заявил Клинцевич.
По словам сенатора, в сохранении Договора по открытому небу заинтересована не только Россия, но и все участники соглашения.
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Дональд ТрампСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Странно , что так Кремль упёрся , и хочет что бы самолёты США летали на Россией , и обоснуют они не убедительно .
27 октября, 17:35
Губернатор о.Борнео
2034004
А толку , ну увидят они что то , и что сделают ? Выразят озабоченность , или санкции США объявят ?
27 октября, 18:39
Губернатор о.Борнео
7170000
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