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РИА Новости

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

15:46 27.10.2019 (обновлено: 15:56 27.10.2019)
62008
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые. В беседе с журналистами он не уточнил, увенчалась ли его попытка подсмотреть ответы главы Минобороны успехом и насколько серьезно он говорит.
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А вы хорошо знаете Россию? Подготовьтесь к Географическому диктанту РГО
В воскресенье в МГУ прошел традиционный Географический диктант, который проводится с 2015 года. В нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, а также спортсмены, артисты и юнармейцы.
По словам Шойгу, в этом году вопросы стали интереснее и более познавательными. Самыми сложными для него оказались задания, в которых требовалось выстроить последовательность, например, российских субъектов с юга на север.
Иванов, в свою очередь, рассказал, что принес с собой шпаргалку — "Атлас офицера", однако ей не воспользовался.
За четыре года проведения Географического диктанта его участниками стали почти 900 тысяч человек. В этот раз его можно написать на более чем 5,7 тысячи площадок в России и на 109 за рубежом.
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86144881050
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Спортсмены и команды
Сергей Иванов
ШойгуЛенинградШнур (Сергей Шнуров)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Учитесь переобуваться друзья. А песенки, это всего лишь бизнес, ничего личного... )))
27 октября, 17:25
boggart -
16311010
Вот и Шнур прогнулся под "изменчивый мир".К полку лизоблюдов пополнение.
27 октября, 19:21
Андрей Лыков
3010012
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