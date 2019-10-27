Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.

Лидер "Ленинграда" участвовал в диктанте впервые. В беседе с журналистами он не уточнил, увенчалась ли его попытка подсмотреть ответы главы Минобороны успехом и насколько серьезно он говорит.

В воскресенье в МГУ прошел традиционный Географический диктант, который проводится с 2015 года. В нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, а также спортсмены, артисты и юнармейцы.

По словам Шойгу, в этом году вопросы стали интереснее и более познавательными. Самыми сложными для него оказались задания, в которых требовалось выстроить последовательность, например, российских субъектов с юга на север.

Иванов, в свою очередь, рассказал, что принес с собой шпаргалку — "Атлас офицера", однако ей не воспользовался.