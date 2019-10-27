Антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд по делу Гладковского

КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обратилось в суд по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского в связи с якобы неявкой по вызову детективов, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

Сотрудники НАБУ задержали Гладковского 17 октября, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Высший антикоррупционный суд Украины 19 октября арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов. Защита намерена подать апелляцию на решение суда. Семья Гладковского в понедельник внесла за него залог, и он вышел из СИЗО.

"Он (адвокат) сообщил, что НАБУ обратилось в суд с очередным безосновательным требованием привлечь Гладковского к ответственности из-за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины", - сообщила пресс-служба компании "Богдан Моторс", президентом которой является Гладковский.

Адвокат отметил, что детективы НАБУ знали, что Гладковский в тот момент был не в стране.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - цитирует Волынца пресс-служба.