Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
Дзержинский районный суд города признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима". Согласно материалам дела, обвиняемый появился в футболке возле торгового центра в Кривом Роге.
Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ближайший год он обязан отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать за пределы страны без предварительного согласования.
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с мая 2015 года. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.