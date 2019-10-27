Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР

Дзержинский районный суд города признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима". Согласно материалам дела, обвиняемый появился в футболке возле торгового центра в Кривом Роге.

Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ближайший год он обязан отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать за пределы страны без предварительного согласования.