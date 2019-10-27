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РИА Новости

Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР

14:58 27.10.2019 (обновлено: 16:01 27.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
Дзержинский районный суд города признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима". Согласно материалам дела, обвиняемый появился в футболке возле торгового центра в Кривом Роге.
Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ближайший год он обязан отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о смене места жительства и не выезжать за пределы страны без предварительного согласования.
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с мая 2015 года. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Одессе мужчину задержали за речевку Слава СССР
9 мая, 16:54РИА Новости
В Одессе мужчину задержали за речевку "Слава СССР"
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Ситуация на УкраинеКривой РогУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Дзержинский районный суд города признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима". Серьезно? Дзержинский....? Сюр какой то.
27 октября, 15:03
Виктор Романенко
51540101
Тссс, не говорите им, они не знают кто это))) Учебники-то альтернативные в стране.
27 октября, 16:40
ggiulietta-94
41140002
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