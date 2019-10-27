Шойгу и Иванов оценили вопросы Географического диктанта

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценили сложность географического диктанта, который они написали на главной площадке в МГУ в Москве.

По словам Шойгу, вопросы стали еще интереснее, чем раньше.

"Они стали более познавательными. Мы учитываем увеличение аудитории. Нам, конечно, хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в этом году диктант пишут почти на 6 тысячах площадок в России и за рубежом.

Президент РГО подчеркнул, что основная цель диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами. "Надо, чтобы появилось желание после диктанта что-то полистать, посмотреть, поизучать", - отметил он.

По словам Шойгу, для него самыми сложными оказались вопросы, где надо выстроить последовательность, например, субъекты РФ с юга на север.

"Вообще, вопросы очень все интересные, и если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал, то подготовиться за один день невозможно", - отметил президент РГО.

Тест Географический диктант от РГО (Русское географическое общество) Начать

Иванов также рассказал, что некоторые вопросы вызвали сложности, но в целом было очень интересно. Он сравнил этот диктант с прошлогодним.

"В прошлом году было много вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть, требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории", - отметил спецпредставитель президента.

Он рассказал, что у него была шпаргалка, но он ею не пользовался. "Честно говорю, я ей не пользовался. Мне руководство Минобороны подарило "Атлас офицера", - Иванов продемонстрировал журналистам карманную книгу в бордовой обложке. - Отличная вещь, всем рекомендую. Здесь действительно много полезной информации, но сразу я не мог все осилить".

"Мы сделаем для вас электронную версию", - пообещал Шойгу.