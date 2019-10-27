Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T14:50Z
https://ria.ru/20191027/1560269840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156026/75/1560267586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c386e95b2041cd8d258fb2995a0747df.jpg
РИА Новости

Шойгу и Иванов оценили вопросы Географического диктанта

14:50 27.10.2019
907
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГеографический диктант
Географический диктант
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Географический диктант
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценили сложность географического диктанта, который они написали на главной площадке в МГУ в Москве.
По словам Шойгу, вопросы стали еще интереснее, чем раньше.
"Они стали более познавательными. Мы учитываем увеличение аудитории. Нам, конечно, хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране", - сказал Шойгу.
Он напомнил, что в этом году диктант пишут почти на 6 тысячах площадок в России и за рубежом.
Президент РГО подчеркнул, что основная цель диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами. "Надо, чтобы появилось желание после диктанта что-то полистать, посмотреть, поизучать", - отметил он.
По словам Шойгу, для него самыми сложными оказались вопросы, где надо выстроить последовательность, например, субъекты РФ с юга на север.
"Вообще, вопросы очень все интересные, и если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал, то подготовиться за один день невозможно", - отметил президент РГО.
Тест
Географический диктант от РГО (Русское географическое общество)
24 октября, 08:00Туризм
Иванов также рассказал, что некоторые вопросы вызвали сложности, но в целом было очень интересно. Он сравнил этот диктант с прошлогодним.
"В прошлом году было много вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть, требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории", - отметил спецпредставитель президента.
Он рассказал, что у него была шпаргалка, но он ею не пользовался. "Честно говорю, я ей не пользовался. Мне руководство Минобороны подарило "Атлас офицера", - Иванов продемонстрировал журналистам карманную книгу в бордовой обложке. - Отличная вещь, всем рекомендую. Здесь действительно много полезной информации, но сразу я не мог все осилить".
"Мы сделаем для вас электронную версию", - пообещал Шойгу.
В свою очередь музыкант Сергей Шнуров, который писал диктант впервые, признался, что попытался списать у Шойгу, но не сообщил, насколько удачно.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
25 октября, 14:35РИА Новости
Песков назвал географический диктант прекрасной возможностью испытать себя
720001
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Сергей Иванов
Русское географическое обществоСергей ШойгуРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о планах по увеличению финансирования проекта "5-100"
РИА
Новости
Географический диктант
В МГУ начался Географический диктант
Осень в Горном Алтае
В России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант
Радий Хабиров
Хабиров возглавил региональное отделение ЕР в Башкирии
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал географический диктант прекрасной возможностью испытать себя
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния