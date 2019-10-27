Поклонская сравнила Запад с Россией в 90-х

"Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с "советником": он лучше тебя знает, что и как нужно делать. Эта история закончилась печально. Современная цивилизация еще не знала случаев построения мира без консенсуса, без учета интересов всех игроков на международной арене", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.