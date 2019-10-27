Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T15:49Z
https://ria.ru/20191027/1560269755.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153262/63/1532626358_0:219:2914:1858_1036x0_80_0_0_2f72f5e338a842025d2888b5e20be96d.jpg
РИА Новости

Поклонская сравнила Запад с Россией в 90-х

14:48 27.10.2019 (обновлено: 15:49 27.10.2019)
11058
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что западные страны в своей неспособности самостоятельно определять внешнюю политику напоминают ей Россию в 90-е годы.

"Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с "советником": он лучше тебя знает, что и как нужно делать. Эта история закончилась печально. Современная цивилизация еще не знала случаев построения мира без консенсуса, без учета интересов всех игроков на международной арене", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня есть наглядные проявления глобального кризиса.
"Италия хочет отменить санкции, но не может, Германия тоже. Австрия и другие страны испытывают сложности из-за санкций. В мире сложилась удивительная ситуация, когда США развязывают политические и экономические войны с собственными союзниками, а те, в свою очередь, боятся проводить суверенную политику. Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?" — отметила Поклонская.
Депутат выразила надежду, что здравый смысл, подкрепленный смелостью, поможет суверенным западным государствам выбраться из клуба "#ВалиВсеНаРоссию".
Спасская башня Московского Кремля
20 октября, 08:00РИА Новости
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
4121743646
Обсудить 25
Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФЕвросоюзКрымРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пока Россия не сможет предложить этим странам нечто большее, чем сейчас могут предложить США, никто никуда не свалит. А вопрос, почему Россия не может ничего предложить, ей следует задать нашему бессменному гаранту и поинтересоваться у него - где обещанные рывки с прорывами. А все призывы к другим странам выйти из под диктата США просто так, потому что той же Поклонской этого очень хочется, - это дешевый популизм.
27 октября, 16:19
Максим Савин
920009
Как все исторические аналогии, данная аналогия достаточно условна. В частности, в СССР во второй половине 1980-х гг. и в России в первой половине 1990-х гг. у власти находились разрушители государства. Кроме того, для анализа дипломатические умолчания вредны. Не следует забывать, что Германия и ряд других стран Европы до сих пор оккупированы США.
27 октября, 15:38
Владимир Ф. Быченков
1200004
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
РИА
Новости
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Антон Алиханов
Алиханов назвал американский доклад о захвате Калининграда НАТО фантастикой
Лента
новостей
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
23:35В Латвии более пяти тысяч домохозяйств остались без света из-за бури
Лента новостейМолния