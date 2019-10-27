Источник сообщил о наличии у Ирака данных о гибели главаря ИГ*

БАГДАД, 27 окт – РИА Новости. Иракская разведка располагает сведениями о гибели главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и одного сопровождающего, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в иракской разведке.

"Имеющиеся у Ирака сведения подтверждают, что были убиты аль-Багдади, две его жены и один его сопровождающий", - заявил источник.

По его словам, разведка Ирака ежедневно оповещала коалицию о передвижениях главаря ИГ*.

"Именно иракская разведка передала международной коалиции информацию о передвижениях и местонахождении аль-Багдади, в том числе последнем, где он был убит", - заявил источник.

После получения данных о последнем местонахождении аль-Багдади коалиция начала следить за ним с беспилотника, после чего нанесла удар, отметил источник.

Ранее высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади.

Издание Defense One написало в ночь на воскресенье, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* аль-Багдади. Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter , что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.