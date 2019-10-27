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РИА Новости
Война в Сирии

Источник сообщил о наличии у Ирака данных о гибели главаря ИГ*

13:35 27.10.2019 (обновлено: 17:03 27.10.2019)
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
БАГДАД, 27 окт – РИА Новости. Иракская разведка располагает сведениями о гибели главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и одного сопровождающего, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в иракской разведке.
"Имеющиеся у Ирака сведения подтверждают, что были убиты аль-Багдади, две его жены и один его сопровождающий", - заявил источник.
По его словам, разведка Ирака ежедневно оповещала коалицию о передвижениях главаря ИГ*.
"Именно иракская разведка передала международной коалиции информацию о передвижениях и местонахождении аль-Багдади, в том числе последнем, где он был убит", - заявил источник.
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Опубликованы кадры с места вероятного уничтожения главаря ИГ*
После получения данных о последнем местонахождении аль-Багдади коалиция начала следить за ним с беспилотника, после чего нанесла удар, отметил источник.
Ранее высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади.
Издание Defense One написало в ночь на воскресенье, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* аль-Багдади. Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
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Кадыров привел цитату из Гоголя после сообщения о гибели главы ИГ*
Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииИракСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
цирк с конями) больше , больше свидетелей разных, а то никто не поверит. Голливуд рулит
27 октября, 14:06
Марина Бойко
2130005
Ха-ха-ха!!! Сами его выдумали, сами и "убили" )))) знаем мы где глава ИГ живет - в Белом доме!
27 октября, 15:40
Илья Паненшин
2300200
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Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
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