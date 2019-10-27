Источник отметил значительную роль Ирака в ликвидации главаря ИГ*

БАГДАД, 27 окт – РИА Новости. Ирак сыграл значительную роль в ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в иракской разведке.

"Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади", - сказал источник.

Ранее издание Defense One написало, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* аль-Багдади. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее источник в сфере безопасности Ирака сообщил агентству Рейтер, что источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию о ликвидации аль-Багдади. По данным источников, главарь ИГ* был ликвидирован вместе со своим телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что местоположение аль-Багдади удалось обнаружить, когда тот пытался вывезти свою семью из Идлиба к турецкой границе. Кроме того, два иранских официальных лица также заявили агентству, что Иран получил информацию о смерти аль-Багдади от сирийских должностных лиц.

Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.