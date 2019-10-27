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РИА Новости

В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве матери, пишут СМИ

12:32 27.10.2019 (обновлено: 20:12 27.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за убийства женщины, которую обнаружили в квартире с колото-резаными ранами.
По информации издания 78.ру, в убийстве подозревается 12-летний сын женщины.
Как сообщило издание, у мальчика есть брат-близнец. Семья состоит на учете у социальных служб.
В материале указывается, что в квартире находился отец детей, в момент трагедии он был пьян. Однако мужчина все же позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
7 октября, 10:48РИА Новости
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
91031815738
Обсудить 18
СК РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Вот и заводи детей в надежде на материнский капитал.
27 октября, 12:37
ИБИван Берегов
4602015
И конечно мальчик был пьян...
27 октября, 12:44
llaitman
3411016
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