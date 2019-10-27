В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве матери, пишут СМИ

Как сообщило издание, у мальчика есть брат-близнец. Семья состоит на учете у социальных служб.

В материале указывается, что в квартире находился отец детей, в момент трагедии он был пьян. Однако мужчина все же позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.