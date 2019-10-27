Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 53 боевика радикального движения "Талибан" в ходе авиаудара в провинции Фарьяб на севере страны, передает агентство Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 53 боевика радикального движения "Талибан" в ходе авиаудара в провинции Фарьяб на севере страны, передает агентство Khaama Press со ссылкой на военных чиновников.

По данным агентства, вечером в субботу талибы осуществили скоординированное нападение на посты безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси в уезде Паштун Кот. Столкновения силовиков с боевиками длились несколько часов, после чего силы безопасности нанесли авиаудар.

Отмечается, что в результате авиаудара были ликвидированы несколько ключевых командиров талибов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.