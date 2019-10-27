Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T10:31Z
https://ria.ru/20191027/1560266066.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152680/75/1526807503_0:99:4427:2589_1036x0_80_0_0_728ae7df5ab3cc257e2ac3a9f2c19bdd.jpg
РИА Новости

Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара

10:30 27.10.2019 (обновлено: 10:31 27.10.2019)
244
© AFP 2019 / Wakil KohsarАфганские военные в провинции Фарьяб
Афганские военные в провинции Фарьяб
© AFP 2019 / Wakil Kohsar
Афганские военные в провинции Фарьяб. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 53 боевика радикального движения "Талибан" в ходе авиаудара в провинции Фарьяб на севере страны, передает агентство Khaama Press со ссылкой на военных чиновников.
По данным агентства, вечером в субботу талибы осуществили скоординированное нападение на посты безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси в уезде Паштун Кот. Столкновения силовиков с боевиками длились несколько часов, после чего силы безопасности нанесли авиаудар.
Полиция в Афганистане
22 октября, 08:56РИА Новости
В столкновениях на севере Афганистана погибли 15 полицейских
Отмечается, что в результате авиаудара были ликвидированы несколько ключевых командиров талибов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
021000
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
СМИ: в Техасе два человека погибли и 20 пострадали в результате стрельбы
РИА
Новости
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане пять детей погибли и один пострадал при взрыве бомбы
Взрыв автомобиля в армянском селе Антарут
В Армении два человека погибли при взрыве машины
Вертолет
В Колумбии шесть человек погибли в результате крушения вертолета
Лента
новостей
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС)
Курды заявили о ликвидации более 20 протурецких боевиков на севере Сирии
Провинция Сычуань, КНР
В Китае четыре человека погибли в результате обрушения на угольной шахте
Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
В Аргентине пройдут выборы президента
Полицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы прибыл в Петербург во главе официальной делегации
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ* в ходе спецоперации США
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ*
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
Лента новостейМолния