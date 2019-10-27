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РИА Новости

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

10:09 27.10.2019 (обновлено: 12:09 27.10.2019)
14534
CC BY 2.0 / sousvideguy / sous vide mashed potatoesКартофельное пюре
Картофельное пюре
CC BY 2.0 / sousvideguy / sous vide mashed potatoes
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что картофельное пюре может стать альтернативой специальному углеводному гелю во время длительных тренировок.
В исследовании принимали участие 12 человек, которые преодолевали на велосипеде в среднем 267 километров еженедельно. Испытуемых разделили на три группы: одни употребляли во время тренировок воду, вторые — углеводный гель, третьи — картофельное пюре.
Во время эксперимента у участников замеряли уровень глюкозы в крови и температуру, а также следили за состоянием ЖКТ и интенсивностью упражнений.
Специалисты выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и картофельное пюре. Кроме того, эти две группы показывали лучше результаты, чем те, кто пил только воду.
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Однако у употреблявших пюре болел желудок, а также было вздутие живота. Ученые считают, что это может быть связано с объемом потребления картофеля.
"В целом наше исследование подтверждает концепцию, показывающую, что спортсмены могут использовать цельные пищевые источники углеводов в качестве альтернативы коммерческим продуктам", — подытожил руководитель исследования профессор Николас Бурд.
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7850832149
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ИллинойсСШАОбщество
Популярные комментарии
Во время тренировки употреблять картофельное пюре.....Точно это были ученые? Таких опытов можно проводить бесконечно. Во время тренировки принимать сало, мясо и колбасу, что эффективней?
27 октября, 14:07
kainlepos
2310302
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