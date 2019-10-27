Врач назвала главные ошибки в питании детей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
По ее словам, неправильно вводить в качестве прикорма (пищевые продукты, дополняющие грудное молоко или молочную смесь у здорового ребенка после шести месяцев жизни) продукты промышленного производства, в том числе каши из коробок и пюре из баночек детского питания, поскольку они содержат много сахара и имеют однородную текстуру.
"Если ребенок начинает пробовать твердую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление. Если же мы даем ему пюре, каши и молочные смеси, то ребенок становится пассивным".
Детям постарше вместо колбасных изделий, наггетсов и рыбных палочек нужно давать мясо и свежую рыбу, добавила врач.
20 октября, 11:32РИА НовостиДиетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Кроме того, зачастую родители, чтобы заставить детей есть полезные овощи, прячут их, например в лазанью или блюда из картофеля. Однако для формирования культуры правильного питания сами взрослые должны показывать пример.