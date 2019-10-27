Врач назвала главные ошибки в питании детей

По ее словам, неправильно вводить в качестве прикорма (пищевые продукты, дополняющие грудное молоко или молочную смесь у здорового ребенка после шести месяцев жизни) продукты промышленного производства, в том числе каши из коробок и пюре из баночек детского питания, поскольку они содержат много сахара и имеют однородную текстуру.