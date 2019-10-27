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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ* в ходе спецоперации США

07:24 27.10.2019 (обновлено: 17:03 27.10.2019)
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США провели в Сирии спецоперацию против лидера террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал Fox News.
Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения. Выдвигается версия, что террорист подорвал себя.
По информации агентства Рейтер, источники в Сирии подтвердили иракской разведке сообщения о ликвидации аль-Багдади. Отмечается, что главаря ИГ* ликвидировали вместе с его телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что террориста удалось обнаружить, когда тот пытался вывести семью к турецкой границе.
Позднее информацию о ликвидации главаря террористов подтвердил высокопоставленный источник в иракской разведке. Об этом сообщило агентство INA.
Ранее администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп сделает в воскресенье важное заявление в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Кто такой Абу Бакра аль-Багдади

Аль-Багдади (Ибрагим ас-Самарраи) родился в Ираке в 1971 году. Во время учебы в Багдадском университете его называли "иракским Месси" за превосходное владение мячом. Сокурсники отзывались о нем, как о скромном и необщительном человеке, который, в то же время, отличался религиозностью.
"Поверить, что Багдади и прилежный студент ас-Самарраи — одно и то же лицо, было невозможно!" — признавались те, кто его знал в ту пору.
Политические взгляды террориста номер один начали формироваться после вторжения США в Ирак в 2003 году. Тогда он вступил в ряды армии Саддама Хусейна.
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
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Через год он попал в плен к американцам, однако "Аль-Каида"* помогла ему выбраться. В результате аль-Багдади объявил себя членом этой террористической группировки.
Однако по мере вывода американских войск в начале десятых годов социально-экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться.
На этом фоне аль-Багдади создал в Ираке параллельную террористическую организацию — "Исламское государство"*. В 2014 году боевики ИГ* вторглись в Ирак и Сирию, захватив там обширные территории.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоДональд ТрампСирияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Их главная проблема что идейных их сторонников в России всё меньше и меньше... даже верные сторонники навального разбегаются...а с финансированием в России у них большие трудности... смотри как ты их задел)))
27 октября, 11:39
Крах Либерализма
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Поди в чемодане с зарплатой бомбу заложили???😂😂😂😂😂
27 октября, 07:32
Феликс Дзерж.
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