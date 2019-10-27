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РИА Новости

Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля

06:43 27.10.2019 (обновлено: 16:06 27.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУгольный карьер
Угольный карьер
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Угольный карьер. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинский энергетический сектор экономики ждет сильный удар из-за дешевого российского угля, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Видео со своим выступлением политик опубликовал в YouTube.
По его словам, на Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России.
"Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны. Понятно, что на территории России уголь добывается в большей степени карьерным способом — он в себестоимости дешевле — и, конечно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности", — сказал Мураев.
Экс-депутат выразил мнение, что при этом порядка 50 тысяч украинских шахтеров могут лишиться работы.
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"Это приведет к увольнению более чем 30 тысяч шахтеров, которые работают в государственном секторе, и порядка 20 тысяч, которые работают в частном секторе", — заключил политик.
Согласно его прогнозу, Украина сократит выработку электроэнергии, а это повлечет за собой новые увольнения. Кроме того, добавил Мураев, некоторые города-спутники электростанций при их закрытии могут "остаться без тепловых носителей".
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Ситуация на УкраинеЕвгений МураевВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Какая защита своих производителей?))) Украина с 2013г. сократила добычу угля более чем в 2 раза ( с 85млн. т. до 32 млн. т.) Какие пошлины? Его там просто нет. Как и сала (85% сала завозится из Германии, Польши, Венгрии).
27 октября, 08:30
llevone2017
941711172
Удар по экономике будет если из России ничего поставляться не будет, а то так рассуждая выходит что если мы всё им дадим бесплатно, то их экономика развалится... скорее наша развалится.
27 октября, 09:25
yyuriykir2
11041103
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