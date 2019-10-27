Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинский энергетический сектор экономики ждет сильный удар из-за дешевого российского угля, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Видео со своим выступлением политик опубликовал в Украинский энергетический сектор экономики ждет сильный удар из-за дешевого российского угля, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Видео со своим выступлением политик опубликовал в YouTube

По его словам, на Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России.

"Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны. Понятно, что на территории России уголь добывается в большей степени карьерным способом — он в себестоимости дешевле — и, конечно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности", — сказал Мураев.

Экс-депутат выразил мнение, что при этом порядка 50 тысяч украинских шахтеров могут лишиться работы.

"Это приведет к увольнению более чем 30 тысяч шахтеров, которые работают в государственном секторе, и порядка 20 тысяч, которые работают в частном секторе", — заключил политик.