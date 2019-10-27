В Петербурге фигурант дела о крупном взяточничестве избежал ареста

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство и освободил из-под стражи старшего следователя Главного следственного управления СК по Петербургу Алексея Шиманского, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом в своем телеграм-канале Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство и освободил из-под стражи старшего следователя Главного следственного управления СК по Петербургу Алексея Шиманского, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом в своем телеграм-канале пишет объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, помимо Шиманского в передаче взятки в 19 миллионов рублей участвовали заместитель транспортного прокурора Петербурга Тимур Горный и оперативник управления МВД по городу и Ленинградской области Кирилл Лисовой.

Как уточнили в пресс-службе, Шиманский получил от Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, который якобы хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию.

Шиманский договорился с Лисовым о том, что тот за вознаграждение найдет лиц, которые могут повлиять на ход расследования дела, а также выступить посредником при передаче взятки, на что сотрудник полиции согласился.

Первым задержанным в схеме стал Горный. Его привлекли к оперативным мероприятиям. Он привез на встречу с Шиманским 19 миллионов рублей, из которых 18,9 миллиона были м. По той же схеме был задержан Лисовой.