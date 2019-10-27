Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T08:49Z
https://ria.ru/20191027/1560263986.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Петербурге фигурант дела о крупном взяточничестве избежал ареста

05:38 27.10.2019 (обновлено: 08:49 27.10.2019)
9792
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство и освободил из-под стражи старшего следователя Главного следственного управления СК по Петербургу Алексея Шиманского, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом в своем телеграм-канале пишет объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, помимо Шиманского в передаче взятки в 19 миллионов рублей участвовали заместитель транспортного прокурора Петербурга Тимур Горный и оперативник управления МВД по городу и Ленинградской области Кирилл Лисовой.
Как уточнили в пресс-службе, Шиманский получил от Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, который якобы хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию.
Шиманский договорился с Лисовым о том, что тот за вознаграждение найдет лиц, которые могут повлиять на ход расследования дела, а также выступить посредником при передаче взятки, на что сотрудник полиции согласился.
Автомобили полиции
4 октября, 22:12РИА Новости
В Петербурге полицейские ограбили мужчину, от которого требовали взятку
Первым задержанным в схеме стал Горный. Его привлекли к оперативным мероприятиям. Он привез на встречу с Шиманским 19 миллионов рублей, из которых 18,9 миллиона были м. По той же схеме был задержан Лисовой.
Шиманский выпущен из-под стражи в зале суда. Он сообщил о готовности сотрудничать со следствием.
Сотрудник полиции
18 октября, 11:10Радио Sputnik
Начальника полиции района "Дорогомилово" задержали в Москве
515835349
Обсудить 4
РоссияСледственный комитет РФЛенинградская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Путинский суд - самый гуманный суд в мире!А вот если бы он потрогал росгвардейца на митинге против режима,то упекли бы сразу и надолго.
27 октября, 06:07
Саша Василич
1600000
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
РИА
Новости
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Лента
новостей
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Сотрудник полиции
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Пассажирский самолет в небе
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду
01:10В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
Лента новостейМолния