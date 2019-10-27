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РИА Новости

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"

04:33 27.10.2019 (обновлено: 09:49 27.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией". Ее слова опубликовали в твиттере Министерства иностранных дел.
По мнению дипломата, реальный опыт Украины, который может быть интересен НАТО, — это "опыт самоуничтожения". Она отметила, что за 30 лет стране удалось "привести в упадок благополучный край, загнать людей с оружием в леса, а также перессорить всех со всеми".

"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет", — заявила Захарова.

Ранее на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Загороднюк заявил, что Украина готова поделиться с Североатлантическим альянсом уникальным опытом "пяти лет войны с Россией".
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Ситуация на УкраинеМария ЗахароваМИД РФБрюссельНАТОВ мире
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Украина сказала: готова лизать пятую точку любому администратору североатлантического альянса, за цукерки з начинкою.
27 октября, 05:47
Геннадий Solo
239101008
Что они там заимели и моимели? Так это что как уничтожать свое население и при том безоружное. Вот этим и делитесь с НАТО. как нацисты уничтожали все нации.
27 октября, 05:39
Ярослав Аксюков
22200106
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