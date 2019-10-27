Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией". Ее слова опубликовали в твиттере Министерства иностранных дел.
По мнению дипломата, реальный опыт Украины, который может быть интересен НАТО, — это "опыт самоуничтожения". Она отметила, что за 30 лет стране удалось "привести в упадок благополучный край, загнать людей с оружием в леса, а также перессорить всех со всеми".
"Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет", — заявила Захарова.
Ранее на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Загороднюк заявил, что Украина готова поделиться с Североатлантическим альянсом уникальным опытом "пяти лет войны с Россией".