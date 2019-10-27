Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"

По мнению дипломата, реальный опыт Украины, который может быть интересен НАТО, — это "опыт самоуничтожения". Она отметила, что за 30 лет стране удалось "привести в упадок благополучный край, загнать людей с оружием в леса, а также перессорить всех со всеми".