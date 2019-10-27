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РИА Новости

В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем

03:09 27.10.2019 (обновлено: 11:24 27.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковЕхали медведи на велосипеде: как Хранитель леса стал символом России
Ехали медведи на велосипеде: как Хранитель леса стал символом России
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Эксперты советуют не оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе. Зверей привлекает запах и доступность питания. Чтобы медведь не подкрался, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь.
В случае, когда зверь находится на расстоянии, нужно осторожно покинуть это место, обойдя его стороной, и ни в коем случае не бежать, иначе, по словам специалистов, медведя можно спровоцировать на преследование.
Если же медведь находится совсем близко, следует сохранять спокойствие и отпугивать его звоном металлических предметов и громким криком. Кроме того, рекомендуется не смотреть зверю в глаза и показывать зубы.
Отмечается, что с осени в России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и нападения на людей. В Минприроды уточнили, что звери делают это в поисках корма.
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ОбществоМинприродыЗабайкальский крайРоссия
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