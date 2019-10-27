Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Опытные путешественники рассказали, как им удается провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили 11 тысяч пользователей и выяснили, что 39% пассажиров при регистрации на рейс надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя, а в самолете убирают их на багажную полку.

Также путешественники рассказали, что берут в дорогу верхнюю одежду со множеством карманов и складывают в них нижнее белье. Некоторые опрошенные прячут мелкие вещи в капюшон, а крупные, например свитер, оборачивают вокруг шеи как шарф.

Одна туристка рассказала, что при регистрации на рейс спрятала ноутбук за спину — в джинсы, чтобы пройти весовой контроль багажа, а после переложила гаджет в сумку.

Почти четверть опрошенных сообщили, что возят компрессионные пакеты и пользуются специальным насосом — так проще вещи уместить в рюкзак.

Чтобы уменьшить вес и количество баночек, многие путешественники покупают контейнеры для линз и переливают в них кремы. Такого объема как раз хватает на одну-две недели отпуска.

"Беру коробку из-под бумаги формата А4, ставлю ее в сумку из тонкой, непромокаемой ткани. В коробку помещается больше вещей, чем в рюкзак таких же размеров", — рассказал о своем способе эффективной упаковки багажа один из опрошенных.

Родители, путешествующие с детьми, складывают вещи в карман коляски, которую можно провозить бесплатно. Некоторые туристы берут в путешествие старые вещи и выбрасывают их в конце поездки, чтобы в сумке осталось место для покупок.

"Грязную одежду, сувениры и прочие покупки обычно отправляю домой по почте. Выходит рублей 200-250. Так, из Крыма отправил себе разного чая, по объему получился целый пакет", — рассказал один из респондентов. Другой путешественник, который тоже не любит возить с собой много вещей, сдает верхнюю одежду в камеру хранения в аэропорту.