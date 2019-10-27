Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T18:18Z
https://ria.ru/20191027/1560231380.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155722/10/1557221023_0:123:2623:1598_1036x0_80_0_0_2bbe591ef73073fd5c967eeb304b0648.jpg
РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа

13:04 27.10.2019 (обновлено: 18:18 27.10.2019)
57832
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Опытные путешественники рассказали, как им удается провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили 11 тысяч пользователей и выяснили, что 39% пассажиров при регистрации на рейс надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя, а в самолете убирают их на багажную полку.
Также путешественники рассказали, что берут в дорогу верхнюю одежду со множеством карманов и складывают в них нижнее белье. Некоторые опрошенные прячут мелкие вещи в капюшон, а крупные, например свитер, оборачивают вокруг шеи как шарф.
Одна туристка рассказала, что при регистрации на рейс спрятала ноутбук за спину — в джинсы, чтобы пройти весовой контроль багажа, а после переложила гаджет в сумку.
Девушка на пляже в Таиланде
26 октября, 08:00Туризм
Собираемся в Таиланд. Как сэкономить на мелочах и не попасть в тюрьму
Почти четверть опрошенных сообщили, что возят компрессионные пакеты и пользуются специальным насосом — так проще вещи уместить в рюкзак.
Чтобы уменьшить вес и количество баночек, многие путешественники покупают контейнеры для линз и переливают в них кремы. Такого объема как раз хватает на одну-две недели отпуска.
Российские туристы в Анталье
25 октября, 06:37Туризм
Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
"Беру коробку из-под бумаги формата А4, ставлю ее в сумку из тонкой, непромокаемой ткани. В коробку помещается больше вещей, чем в рюкзак таких же размеров", — рассказал о своем способе эффективной упаковки багажа один из опрошенных.
Родители, путешествующие с детьми, складывают вещи в карман коляски, которую можно провозить бесплатно. Некоторые туристы берут в путешествие старые вещи и выбрасывают их в конце поездки, чтобы в сумке осталось место для покупок.
Наборы питания в купе нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
24 октября, 20:50Туризм
Российские туристы рассказали, что берут с собой в путешествие на поезде
"Грязную одежду, сувениры и прочие покупки обычно отправляю домой по почте. Выходит рублей 200-250. Так, из Крыма отправил себе разного чая, по объему получился целый пакет", — рассказал один из респондентов. Другой путешественник, который тоже не любит возить с собой много вещей, сдает верхнюю одежду в камеру хранения в аэропорту.
Лишь 20% пользователей сообщили, что у них нет секретов перевозки большого количества вещей в ручной клади. При необходимости они заранее оплачивают багаж.
Пара гуляет по пляжу на одном из Мальдивских островов
24 октября, 20:07Туризм
Туристы рассказали, что может испортить романтический отпуск
8536146936
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
РИА
Новости
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Лента
новостей
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Листы с денежными купюрами
ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Лидер "Азова" пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов
Пассажирский самолет в небе
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
00:11Посол в США рассказал, какое предвыборное обещание не выполнил Трамп
23:52Российский посол в США назвал главную опасность ситуации вокруг ДРСМД
Лента новостейМолния