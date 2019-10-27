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РИА Новости

ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами

08:00 27.10.2019 (обновлено: 08:02 27.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку: с семи до 6,5 процента. Это значит, что кредиты и ипотека подешевеют, но доходность вкладов тоже уменьшится. РИА Новости выясняло, каких предложений по займам и депозитам стоит ждать в ближайшее время.

Победа над инфляцией

В середине октября глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC рассказала, что, благодаря достижению целевого показателя инфляции в четыре процента, у регулятора появилась возможность сохранить тренд на снижение ключевой ставки, причем делать это более решительно, чем раньше.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до четырех процентов (с 4,3 в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8 процента", — говорится в итоговом сообщении регулятора.
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Глава Минфина Антон Силуанов поддержал намерение ЦБ, отметив, что сейчас в российской экономике для этого сложилась наиболее благоприятная ситуация.

"Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она составит 3,5-3,6 процента. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе три процента, в целевом — под четыре процента", — заявил Силуанов в ходе встречи МВФ и Всемирного банка.

Многие экономисты уверены, что действия ЦБ в первую очередь направлены на увеличение темпов экономического роста страны — за счет притока дешевых денег. Это позволит бизнесу привлекать более выгодные кредиты на развитие предприятий, а потребителям их продукции — снизить долговую нагрузку через реструктуризацию кредитов по сниженной ставке. В этом случае, даже если в ближайшее время мы не увидим стремительного роста зарплат, суммарные доходы населения все равно вырастут, так как россияне будут меньше платить по кредитам.
Представители банковского сообщества уверены, что нынешнее снижение ключевой ставки — не последнее в этом году. Во многом оно зависит от проинфляционных факторов: предыдущие аналогичные решения Банка России вызывали у экономистов опасения в связи с ростом инфляции из-за правительственных трат на нацпроекты. Однако в итоге серьезного влияния они не оказали, и нет причин полагать, что в будущем ситуация поменяется.
Главный экономист Сбербанка Антон Стручневский в интервью РИА Новости рассказал, что аналитики финучреждения ожидают снижения ключевой ставки еще на 0,5 базисного пункта в декабре, после чего регулятор может взять паузу на полгода. Схожее мнение высказал и глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, можно ожидать снижения ключевой ставки, действительно. Знаю, что Сбербанк прогнозирует шесть процентов до конца года. Думаю, вполне реалистично. Центральный банк будет сейчас стараться увеличить денежную массу, в том числе за счет более низких ставок", — заявил Андрей Костин.

Квартирный вопрос

Большинство экспертов сходятся во мнении, что проценты по ипотеке в ближайшее время будут уменьшаться, даже несмотря на то, что ведущие игроки на рынке финансовых услуг не сомневались в предстоящем снижении ключевой ставки и уже учли ее в своих предложениях. ДОМ.РФ установил нижний порог для новостроек в 8,9 процента, а в среднем банки дают жилищные кредиты под 9,2-9,4 процента.
Учитывая, что вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки остается высокой, в ближайшее время кредитные организации учтут и этот фактор, поэтому экономисты считают, что к концу года ипотека под восемь-девять процентов годовых станет массовым явлением.
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Более того, некоторые банки предлагают новые выгодные условия по рефинансированию старых ипотечных кредитов под более низкий процент. В частности, еще в середине октября ВТБ установил базовый уровень 9,1 процента для таких займов.
Еще одно новшество, которое ждет жилищных заемщиков в ближайшие месяцы, — специальные ставки для тех, кто покупает квартиры в строящихся домах через эскроу-счета. Чтобы таким ипотечникам было проще выплачивать кредит, пока возводится новая недвижимость, некоторые банки в этот период установят для них процентные ставки в диапазоне 1-5,3 процента.

Кредиты и вклады

Потребительские кредиты тоже станут дешевле. Хотя уже сейчас некоторые банки предлагают займы по базовой ставке ниже десяти процентов. Так, у "Газпромбанка" они стартуют с отметки в 9,5 процента, у Home Credit — с 7,9, в Альфа-банке — с 9,9. Другие крупные игроки предлагают свои услуги по более высоким ставкам, но и они в среднем не превышают 11-12 процентов годовых.
Но есть и другая сторона — вместе с процентами по кредитам снижаются и депозитные ставки. Так что вклады становятся менее выгодными и на данный момент в среднем колеблются от 5,3 до 6,5 процента. Специалисты уверены, что в ближайшее время они продолжат дешеветь.

Что будет с рублем

Зачастую после снижения ключевой ставки дешевеет и валюта, однако сейчас рубль чувствует себя довольно устойчиво: после решения ЦБ его биржевой курс снизился всего на две копейки по отношению к доллару и на одну к евро.
Это во многом связано с сохраняющимся спросом на российские долговые бумаги, которые дают более высокую доходность, чем их аналоги в других развивающихся странах. И пока инвесторы продолжают скупать отечественные облигации, рубль также пользуется у них популярностью. Поэтому большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года курс останется в диапазоне 63-64 рубля за доллар.
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ИпотекаКредитыключевая ставкавкладыЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановЦентральный Банк РФВТБЭкономика
Популярные комментарии
Вот как строитель всегда поражался почему этого нет. Решение - на поверхности, Прибыль от доходных домов всегда можно оставлять местным (для развития) - но нет, нафиг никому не надо. При том что куча построенного жилья просто не востребована. А в ход начинают идти наноквартиры. Не трудно посмотреть что это. Это квартиры 10-12 кв.м ! А за неимением денег у населения скоро так и шалаши будут рекламировать...
27 октября, 10:07
АМАлександр Михайлов
1700100
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