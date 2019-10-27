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РИА Новости
Туризм

Названы столицы с самым дешевым такси из аэропортов

10:10 27.10.2019
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© РИА Новости. Алексей НикольскийМеждународный аэропорт "Шереметьево", терминал "С".
Международный аэропорт Шереметьево, терминал С.
© РИА Новости. Алексей Никольский
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Москве такси из аэропортов до центра города стоит в десять раз дешевле, чем в Токио, и вдвое меньше, чем в Париже, сообщает momondo.ru.
Эксперты сервиса изучили стоимость проезда в такси из воздушных гаваней в центр 140 столиц мира. Анализировались цены, указанные на официальных сайтах аэропортов.
Оказалось, что средняя стоимость такой поездки — около 1700 рублей (25 евро), а среднее расстояние из аэропорта до городов — 21 километр.
Самое дорогое такси — в Токио. Чтобы добраться туда из международного аэропорта Нарита, расположенного в одноименном городе в 70 километрах от центра японской столицы, придется потратить 14,2 тысячи рублей.
Цены из хабов Осло и Рейкьявика, разделивших второе и третье места, вдвое ниже. Туристам придется заплатить 7,1 тысячи рублей. Чуть меньше, 6,4 тысячи рублей, стоит поездка из воздушных гаваней до центра Ниццы, Лондона и Вашингтона. На седьмом и восьмом местах —аэропорты Парижа и Сеула — Шарль-де-Голль и Инчхон. Дорога оттуда до города стоит от трех до четырех тысяч рублей.
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Москва делит 55 место с Ханоем, Абу-Даби, Сингапуром, Веллингтоном. В рейтинге европейских стран российский город держится ровно посередине, рядом с Прагой, Братиславой и Белградом. Цены на такси из аэропорта в этих городах — около 20 евро, то есть менее полутора тысяч рублей. Это в десять раз дешевле, чем в Токио, и в пять раз бюджетнее расходов в Рейкьявике или Осло.
Минимальная стоимость проезда из аэропорта в столицу отмечена в Ташкенте — 142 рубля. Добраться до центра Душанбе можно чуть дороже — за 213 рублей, а до центра Банжула или Катманду — за 285 рублей.
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