Процедура выборов президента Аргентины

В соответствии с Конституцией Аргентины (1994), высшую исполнительную власть в стране осуществляет президент , который является верховным главнокомандующим, и избирается на четырехлетний срок.

Он избирается одновременно с вице-президентом по мажоритарной системе абсолютного большинства и не может занимать пост более двух раз подряд.

Участие в выборах, согласно Национальному избирательному кодексу Аргентины, обязательно для урожденных граждан страны в возрасте от 16 лет и граждан по натурализации с 18 лет. Граждане, которые не участвовали в голосовании, должны представить в течение двух месяцев документ, подтверждающий невозможность участия в голосовании. Граждане, не голосовавшие без уважительной причины, подвергаются штрафу от 50 до 500 песо. Они также могут быть лишены возможности занимать государственные должности в течение трех лет.

В день выборов национальная территория составляет единый избирательный округ.

Данные избирателей заносятся в электронный Национальный реестр избирателей, где указывается фамилия, имя, пол, дата и место рождения, адрес, род занятий, тип документа о гражданстве.

Президентом страны может быть избран уроженец Аргентины, либо человек, один из родителей которого является гражданином страны по рождению.

Кандидат в президенты Аргентины выдвигается политическими партиями и объединениями. В национальный список кандидатов на пост президента Аргентины вносятся лица, набравшие не менее 1,5% от количества голосов на предварительных выборах (праймериз).

Праймериз были введены в избирательный процесс в Аргентине согласно закону 2009 года и впервые прошли на президентских выборах 2011 года, а затем на парламентских выборах в 2013 году. В Аргентине проходят открытые праймериз, то есть избиратель может участвовать в голосовании любой партии.

Избирательная кампания начинается за 50 дней до даты выборов и заканчивается за 48 часов до начала выборов. В ходе агитации запрещается размещать соответствующие рекламные объявления на телевидении и радио. За 10 дней до выборов проходят дебаты.

В день выборов голосование проводится с 8.00 до 18.00 на избирательном участке, к которому относится избиратель.

Избиратель показывает председателю избирательного участка паспорт и получает бюллетень и конверт. Он проходит в отдельное закрытое помещение, где оставляет свой голос и вкладывает бюллетень в конверт, поле чего опускает его в избирательную урну. После этого он возвращается к председателю, который ставит в списке избирателей отметку "проголосовал".

Каждый избиратель голосует за объединение ("формулу") кандидатов на посты президента и вице-президента от партии или коалиции.

Если за объединение кандидатов, набравшее наибольшее число голосов, в первом туре проголосовало более 45% избирателей, входящие в его состав кандидаты объявляются президентом и вице-президентом.

Если за объединение кандидатов, набравшее наибольшее число голосов, в первом туре проголосовало не менее 40% избирателей, и при этом существует интервал более 10% между этим объединением и следующим за ним по числу полученных голосов, входящие в него кандидаты объявляются президентом и вице-президентом.

Если указанные условия не были выполнены в первом туре, в течение 30 дней после первого тура проводится второй тур выборов. Во втором туре выборов избиратели голосуют за одного из двух объединений ("формул") кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

В случае смерти одного из кандидатов объединения, набравшего большинство голосов в первом туре, политическая партия или избирательный союз, от которых они были представлены, должны в течение семи дней предоставить вакансию для участия во втором туре.

В случае смерти обоих кандидатов из любого из списков, признанных победившими и получившими большинство голосов в первом туре голосования, до проведения второго тура голосования, проводятся новые выборы.

После проведения выборов президента национальные избирательные комиссии не позднее 10 календарных дней от дня выборов передают результаты голосования на имя председателя сената, который немедленно созывает Национальный конгресс. Конгресс определяет, набрано ли необходимое большинство голосов, установленное Конституцией для избрания президента, или требуется провести второй тур голосования. В последнем случае он информирует об этом национальную исполнительную власть и наблюдателей от политических партий, если результаты первого тура выборов дают основание этим партиям участвовать во втором туре.

Конгресс публикует окончательные результаты первого тура голосования через 15 дней после их установления для того, чтобы дать возможность организовать проведение второго тура. Аналогичная процедура установления большинства голосов применяется и при проведении второго тура.

После вступления в должность президент и вице-президент приносят присягу перед Национальным конгрессом страны.