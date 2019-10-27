Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года

Похороны убитых во время стрельбы в здании парламента Армении в Ереване. 31 октября 1999

© AP Photo / Misha Japaridze Похороны убитых во время стрельбы в здании парламента Армении в Ереване. 31 октября 1999

27 октября 1999 года в Ереване произошел терак т. Злоумышленники ворвались в зал заседаний национального собрания Армении и в упор расстреляли руководителей и членов парламента и правительства.

Жертвами террористов стали премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры парламента Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, Микаел Котанян.

Ранения получили семь человек – депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Геворкян и Эмма Худабашян, министр приватизации Павел Галтахчян. Свыше 40 человек были взяты в заложники.

Часть заложников освободили вечером того же дня, остальные оставались в заложниках до утра, когда после переговоров с президентом страны Робертом Кочаряном группа вооруженных лиц под руководством Наири Унаняна сдалась властям.

Потерпевшими по делу был признан 91 человек, 129 человек допрошены в качестве свидетелей, среди которых работники аппарата национального собрания, журналисты, охранники.

По делу о расследовании теракта был арестован секретарь Совета безопасности, советник президента Армении Алексан Арутюнян. В январе 2000 года задержан заместитель исполнительного директора Национального телевидения Арутюн Арутюнян. Оба они впоследствии отпущены на свободу.

Судебный процесс начался 15 февраля 2001 года . 20 июня 2001 года вступил в силу указ об амнистии, по которому шестеро из тринадцати обвиняемых были освобождены.

2 декабря 2003 года суд первой инстанции ереванских общин "Центр" и "Норк-Мараш" огласил приговор по делу о теракте в армянском парламенте.

Шестеро подсудимых – бывший журналист и главарь группы Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян приговорены к пожизненному заключению, Гамлет Степанян – к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине и терроризм.

В ходе следствия было заведено уголовное дело по выделенной в отдельное производство части, касающейся организаторов теракта. В ноябре 2004 года Генеральная прокуратура Армении приняла решение прекратить дело за отсутствием состава преступления. По данным руководителя следственной группы, были исчерпаны все следственно-оперативные методы для выяснения новых фактов и возможных участников по делу организаторов теракта.

В 2011 году осужденный к пожизненному заключению главарь вооруженной группы Наири Унанян подал заявление в связи с пересмотром наказания. Суд отказал ему в этом требовании. Наири Унанян отбывает пожизненный срок в уголовно-исправительном учреждении "Ереван-Кентрон". В сентябре 2019 года он подал на рассмотрение заявление об условно-досрочном освобождении. По закону после 20 лет отбывания наказания осужденные к пожизненному заключению могут просить об условно-досрочном освобождении.

27 октября 2009 года в парке Национального собрания Армении был открыт памятник жертвам теракта 1999 года работы скульптора Ерванда Кочара.