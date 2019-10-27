Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T00:31Z
https://ria.ru/20191027/1560213427.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156021/37/1560213729_0:649:1334:1399_1036x0_80_0_0_1e93a1b4e9fd23ef3fa5e196915bbe20.jpg
РИА Новости

Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года

00:31 27.10.2019
16
© AP Photo / Misha JaparidzeПохороны убитых во время стрельбы в здании парламента Армении в Ереване. 31 октября 1999
Похороны убитых во время стрельбы в здании парламента Армении в Ереване. 31 октября 1999
© AP Photo / Misha Japaridze
27 октября 1999 года в Ереване произошел теракт. Злоумышленники ворвались в зал заседаний национального собрания Армении и в упор расстреляли руководителей и членов парламента и правительства.
Жертвами террористов стали премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, вице-спикеры парламента Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, Микаел Котанян.
Ранения получили семь человек – депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Геворкян и Эмма Худабашян, министр приватизации Павел Галтахчян. Свыше 40 человек были взяты в заложники.
Часть заложников освободили вечером того же дня, остальные оставались в заложниках до утра, когда после переговоров с президентом страны Робертом Кочаряном группа вооруженных лиц под руководством Наири Унаняна сдалась властям.
Потерпевшими по делу был признан 91 человек, 129 человек допрошены в качестве свидетелей, среди которых работники аппарата национального собрания, журналисты, охранники.
По делу о расследовании теракта был арестован секретарь Совета безопасности, советник президента Армении Алексан Арутюнян. В январе 2000 года задержан заместитель исполнительного директора Национального телевидения Арутюн Арутюнян. Оба они впоследствии отпущены на свободу.
Судебный процесс начался 15 февраля 2001 года. 20 июня 2001 года вступил в силу указ об амнистии, по которому шестеро из тринадцати обвиняемых были освобождены.
2 декабря 2003 года суд первой инстанции ереванских общин "Центр" и "Норк-Мараш" огласил приговор по делу о теракте в армянском парламенте.
Шестеро подсудимых – бывший журналист и главарь группы Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян приговорены к пожизненному заключению, Гамлет Степанян – к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине и терроризм.
В ходе следствия было заведено уголовное дело по выделенной в отдельное производство части, касающейся организаторов теракта. В ноябре 2004 года Генеральная прокуратура Армении приняла решение прекратить дело за отсутствием состава преступления. По данным руководителя следственной группы, были исчерпаны все следственно-оперативные методы для выяснения новых фактов и возможных участников по делу организаторов теракта.
В 2011 году осужденный к пожизненному заключению главарь вооруженной группы Наири Унанян подал заявление в связи с пересмотром наказания. Суд отказал ему в этом требовании. Наири Унанян отбывает пожизненный срок в уголовно-исправительном учреждении "Ереван-Кентрон". В сентябре 2019 года он подал на рассмотрение заявление об условно-досрочном освобождении. По закону после 20 лет отбывания наказания осужденные к пожизненному заключению могут просить об условно-досрочном освобождении.
27 октября 2009 года в парке Национального собрания Армении был открыт памятник жертвам теракта 1999 года работы скульптора Ерванда Кочара.
Ежегодно 27 октября в Армении проводятся траурные мероприятия с возложением цветов к мемориалу, совершаются поминальные службы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
АрменияСправки
Рекомендуем
Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
Процедура выборов президента Аргентины
РИА
Новости
Люди на избирательном участке во время первичных выборов в Монтевидео, Уругвай. 30 июня 2019
Процедура выборов президента Уругвая
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Мария Бутина
Дело Марии Бутиной
Лента
новостей
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
В Армении рабочий погиб из-за обрушения слоя земли
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов призвал учесть в законе о виноделии интересы фермерских хозяйств
Автомобили скорой помощи
Случаи нападения на сослуживцев в Вооруженных силах в 2011-2019 годах
Протесты в Ливане
В Ливане протестующие пострадали при попытке армии разблокировать трассу
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Гутерреш пригласил двух лидеров общин Кипра на встречу в Берлин
Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Маврикий Ситанах Лачминараиду во время встречи. 14 ноября 2017
Межгосударственные отношения России и республики Маврикий
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами
Берег моря на острове Кунашир
Японский МИД анонсировал пилотную поездку туристов на Кунашир
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
Мария Бутина: в тюрьме меня называли Раша
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния