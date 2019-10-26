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РИА Новости

Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

22:21 26.10.2019
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© Sputnik / Sergey Melkonov Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
© Sputnik / Sergey Melkonov
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
РИГА, 26 окт – РИА Новости. Люди, которые осквернили памятник освободителям в Риге, проверяют реакцию общества, чтобы понять, как далеко можно зайти в таких действиях, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента, глава Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.
Неизвестные в субботу осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге. Надпись "оккупанты" появилась на постаменте у подножья памятника освободителям. Это слово было написано на латышском языке белой краской. Позднее добровольцы стерли надпись.
Здание Российского посольства в Латвии
Вчера, 19:45РИА Новости
Посольство России отреагировало на осквернение памятника освободителям Риги
"Национал-хулиганы испытывают реакцию общества для того, чтобы понять, что теперь становится возможным и одобряемым в условиях антирусской истерии. Если их не поймают, и они получат моральную поддержку со стороны национал-журналистов и национал-политиков, то начнется вакханалия расписывания всех "неправильных" памятников для подготовки почвы к их сносу. Кое-где в Восточной Европе именно таким способом доводили дело до сноса или перемещения советских памятников. Характерный пример - недавняя история с многократным вандализмом, направленным против памятника маршалу Коневу в Праге", - сказал Митрофанов.
Полицейские утверждают, что им неизвестно, кто сделал эту надпись, расследованием занялась госполиция.
Посольство РФ в Латвии расценило осквернение памятника как кощунственное деяние и призвало найти и наказать вандалов.
В ночь на 22 августа неизвестные написали на постаменте памятника Ивану Коневу в Праге красным спреем "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968". После этого посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии, а также заявило, что подобные действия не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения. Позднее руководство района Прага-6, где находится памятник, решило перенести его в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий, а чешский президент Милош Земан заявил, что ситуация с памятником - позор для Чехии.
Памятник маршалу Коневу, облитый розовой краской, в Праге
18 сентября, 08:00РИА Новости
Памятник советскому маршалу рассорил жителей Праги
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Мирослав МитрофановЕвропейский парламентЛатвияЧехияРигаРоссияВ мире
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