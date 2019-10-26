Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге

РИГА, 26 окт – РИА Новости. Люди, которые осквернили памятник освободителям в Риге, проверяют реакцию общества, чтобы понять, как далеко можно зайти в таких действиях, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента, глава Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Неизвестные в субботу осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге. Надпись "оккупанты" появилась на постаменте у подножья памятника освободителям. Это слово было написано на латышском языке белой краской. Позднее добровольцы стерли надпись.

"Национал-хулиганы испытывают реакцию общества для того, чтобы понять, что теперь становится возможным и одобряемым в условиях антирусской истерии. Если их не поймают, и они получат моральную поддержку со стороны национал-журналистов и национал-политиков, то начнется вакханалия расписывания всех "неправильных" памятников для подготовки почвы к их сносу. Кое-где в Восточной Европе именно таким способом доводили дело до сноса или перемещения советских памятников. Характерный пример - недавняя история с многократным вандализмом, направленным против памятника маршалу Коневу в Праге", - сказал Митрофанов.

Полицейские утверждают, что им неизвестно, кто сделал эту надпись, расследованием занялась госполиция.

Посольство РФ в Латвии расценило осквернение памятника как кощунственное деяние и призвало найти и наказать вандалов.