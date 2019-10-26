Добровольцы отмыли оскверненный вандалами памятник освободителям Риги

Депутат Сейма от партии "Согласие" собрала активистов, чтобы смыть с памятника освободителям надпись

© Sputnik / Sergey Melkonov Депутат Сейма от партии "Согласие" собрала активистов, чтобы смыть с памятника освободителям надпись

РИГА, 26 окт – РИА Новости. Добровольцы, которые собрались у памятника освободителям Риги после того, как неизвестные написали там слово "оккупанты", стерли надпись, сообщила депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева.

Неизвестные в субботу осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге. Надпись "оккупанты" появилась на постаменте у подножья памятника освободителям. Это слово было написано на латышском языке белой краской.

"Отмыли!" - написала Лочмеле-Лунева у себя в Facebook

Полицейские утверждают, что им неизвестно, кто сделал эту надпись, расследованием занялась госполиция.