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РИА Новости

Добровольцы отмыли оскверненный вандалами памятник освободителям Риги

19:57 26.10.2019 (обновлено: 20:16 26.10.2019)
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© Sputnik / Sergey MelkonovДепутат Сейма от партии "Согласие" собрала активистов, чтобы смыть с памятника освободителям надпись
Депутат Сейма от партии Согласие собрала активистов, чтобы смыть с памятника освободителям надпись
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 26 окт – РИА Новости. Добровольцы, которые собрались у памятника освободителям Риги после того, как неизвестные написали там слово "оккупанты", стерли надпись, сообщила депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева.
Неизвестные в субботу осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге. Надпись "оккупанты" появилась на постаменте у подножья памятника освободителям. Это слово было написано на латышском языке белой краской.
"Отмыли!" - написала Лочмеле-Лунева у себя в Facebook.
Полицейские утверждают, что им неизвестно, кто сделал эту надпись, расследованием занялась госполиция.
Посольство РФ в Латвии расценило осквернение памятника как кощунственное деяние и призвало найти и наказать вандалов.
Здание Российского посольства в Латвии
Вчера, 19:45РИА Новости
Посольство России отреагировало на осквернение памятника освободителям Риги
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