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РИА Новости

В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

20:14 26.10.2019 (обновлено: 20:23 26.10.2019)
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© REUTERS / Albert GeaАкция протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости
Акция протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости
© REUTERS / Albert Gea
МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч человек принимают участие в акции протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщила Городская гвардия (полиция Барселоны).
Инициаторами проведения манифестации выступили общественные организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар были приговорены к девяти годам заключения за мятеж. Акцию поддержали более сотни различных организаций, ассоциаций, профсоюзов.
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
23 октября, 12:47РИА Новости
СМИ: ущерб от беспорядков в Каталонии превысил семь миллионов евро
Основное требование митингующих – освобождение приговоренных (реальные сроки получили девять из двенадцати политиков, оказавшихся на скамье подсудимых Верховного суда, трое отделались штрафом).
"Мы пойдем так далеко, как захочет народ", - заявил журналистам глава каталонского женералитета Ким Торра, который присоединился к шествию по улице Марина. В нем приняли участие заместитель председателя женералитета Пере Арагонес, другие члены правительства, а также спикер каталонского парламента Роже Торрен. Последний, комментируя происходящее журналистам, потребовал "свободы, амнистии и референдум", а также призвал к "единству всех сил".
Среди многочисленных лозунгов часто можно встретить "sit and talk" (сядь и поговори – англ.), обращенный к и.о. премьера Испании Педро Санчесу. И.о. главы испанского кабинета отказался несколько раз разговаривать по телефону с Торрой, а также встречаться с ним во время визита в Барселону на прошлой неделе. По мнению Санчеса, Торра "недостаточного твердо осудил" происходившие в Каталонии беспорядки после вынесения приговора.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
В воскресенье в Барселоне будут митинговать противники выхода Каталонии из состава Испании, инициатором выступила общественная организация Каталонское гражданское общество. Акцию поддержали центристская партия "Граждане", правая Народная партия и социалисты. Митинг пройдет под лозунгом "За согласие, за Каталонию".
В субботу крайне правая партия VOX провела митинг в Мадриде, она потребовала более жесткого наказания каталонским политикам и временного приостановления автономного статуса Каталонии. Крайне правым удалось собрать 20 тысяч сторонников.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Барселона в огне: акции протеста в Каталонии
22 октября, 19:22РИА Новости
Барселона в огне: акции протеста в КаталонииМассовые беспорядки охватили столицу Каталонии. Активисты пускают в ход булыжники, поджигают баки. Акции протеста начались после того как суд Испании приговорил каталонских политиков к длительным срокам заключения. Их обвинили в причастности к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
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