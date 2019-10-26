В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

Акция протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч человек принимают участие в акции протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщила Городская гвардия (полиция Барселоны).

Инициаторами проведения манифестации выступили общественные организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар были приговорены к девяти годам заключения за мятеж. Акцию поддержали более сотни различных организаций, ассоциаций, профсоюзов.

Основное требование митингующих – освобождение приговоренных (реальные сроки получили девять из двенадцати политиков, оказавшихся на скамье подсудимых Верховного суда, трое отделались штрафом).

"Мы пойдем так далеко, как захочет народ", - заявил журналистам глава каталонского женералитета Ким Торра, который присоединился к шествию по улице Марина. В нем приняли участие заместитель председателя женералитета Пере Арагонес, другие члены правительства, а также спикер каталонского парламента Роже Торрен. Последний, комментируя происходящее журналистам, потребовал "свободы, амнистии и референдум", а также призвал к "единству всех сил".

Среди многочисленных лозунгов часто можно встретить "sit and talk" (сядь и поговори – англ.), обращенный к и.о. премьера Испании Педро Санчесу. И.о. главы испанского кабинета отказался несколько раз разговаривать по телефону с Торрой, а также встречаться с ним во время визита в Барселону на прошлой неделе. По мнению Санчеса, Торра "недостаточного твердо осудил" происходившие в Каталонии беспорядки после вынесения приговора.

В воскресенье в Барселоне будут митинговать противники выхода Каталонии из состава Испании, инициатором выступила общественная организация Каталонское гражданское общество. Акцию поддержали центристская партия "Граждане", правая Народная партия и социалисты. Митинг пройдет под лозунгом "За согласие, за Каталонию".

В субботу крайне правая партия VOX провела митинг в Мадриде, она потребовала более жесткого наказания каталонским политикам и временного приостановления автономного статуса Каталонии. Крайне правым удалось собрать 20 тысяч сторонников.